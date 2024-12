Call of Duty: Black Ops 6 bringt Double XP-Spaß zu den Feiertagen

Es ist wieder diese magische Zeit des Jahres, und Activision hat ein besonderes Geschenk für alle Call of Duty-Fans parat: doppelte XP in Call of Duty: Black Ops 6! Ab heute können Spieler die Gelegenheit nutzen, ihre Karriere in diesem beliebten Shooter-Titel voranzutreiben. Ob Neuling oder erfahrener Veteran – das Event bietet für jeden einen Grund, die Controller in die Hand zu nehmen.

Das perfekte Shooter-Geschenk

Weihnachten ist traditionell eine Zeit für Geschenke, und was könnte besser sein, als das neue Call of Duty: Black Ops 6 (unser Review) mit einem Boost an doppelter XP zu genießen? Gerade für jene, die das Spiel unter dem Weihnachtsbaum finden, ist dies der perfekte Einstieg. Während offizielle Kanäle bislang keine Ankündigung gemacht haben, wird das Double XP-Event im Spiel beworben. Wann genau das Event endet, bleibt ein Rätsel, also heißt es: keine Zeit verlieren!

Das Double XP-Event beschränkt sich nicht nur auf das Levelsystem, sondern erstreckt sich auch auf die Waffen-EP. Egal, ob ihr eure Lieblingswaffe perfektionieren oder ein neues Loadout ausprobieren möchtet – jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um Ihre Fortschritte zu maximieren. Der Bonus gilt zudem auch für Call of Duty: Warzone, was bedeutet, dass Fans beider Titel doppelt profitieren können.

Tipps für den maximalen XP-Boost

Um das Beste aus dem Event herauszuholen, sollten Spieler strategisch vorgehen:

Loadouts optimieren: Rüstet eure Waffen aus, die ihr noch verbessern möchtet.

Rüstet eure Waffen aus, die ihr noch verbessern möchtet. Abwechslung schaffen: Wechselt zwischen verschiedenen Waffen, um eine breite Palette an Aufsätzen freizuschalten.

Wechselt zwischen verschiedenen Waffen, um eine breite Palette an Aufsätzen freizuschalten. Zielorientiert spielen: Konzentriet euch auf Modi, die viele EP liefern, wie Domination oder Kill Confirmed.

Diese Aktion zeigt erneut, dass Activision ein Händchen dafür hat, die Community zu überraschen. Während viele Events im Vorfeld angekündigt werden, sorgt dieser spontane Drop für zusätzliche Spannung. Spieler sollten die Augen offen halten, denn weitere Überraschungen könnten folgen. Welche besonderen Events über die Feiertage sonst noch interessant sind, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.