Capcom äußert sich zur Zukunft von physischen Spielen auf Disc

„Im Zuge der digitalen Entwicklung konnten Spielehersteller in den letzten Jahren Spiele direkt online verkaufen, was es uns ermöglicht, Preisstrategien sowie Rabatte auf Titel früherer Serien in Verbindung mit der Veröffentlichung einer neuen Veröffentlichung umzusetzen. Dank dessen steigen die Verkaufszahlen auch heute noch für Titel wie Resident Evil 7 Biohazard, das vor sieben Jahren veröffentlicht wurde, sowie für Monster Hunter: World, das vor sechs Jahren veröffentlicht wurde.“

What do you think?