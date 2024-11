Das nächste Meisterwerk? Lies of P-Entwickler wagt sich an Sci-Fi-Survival-Horror

Nach dem Erfolg von „Lies of P“ stürzen sich die Entwickler von Round8 in ein neues Abenteuer. Doch diesmal erwartet uns kein düsteres Märchen, sondern ein Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel, das bereits jetzt für Spannung sorgt. Entwickelt wird der Titel in der leistungsstarken Unreal Engine 5, und alles deutet darauf hin, dass Neowiz und Round8 keine halben Sachen machen.

„Lies of P“ wird oft als das beste nicht von FromSoftware stammende Soulslike-Spiel gefeiert. Mit einer düsteren Atmosphäre, fesselndem Gameplay und einem kampfbetonten Design setzte es neue Maßstäbe im Genre. Fans waren sich einig: Dieses Spiel hat das Potenzial, eine Kultserie zu werden.

Doch obwohl das Ende des Spiels eine mögliche Fortsetzung andeutete, scheint das Entwicklerteam vorerst andere Pläne zu haben. Statt direkt an „Lies of P 2“ zu arbeiten, nehmen sie uns mit auf eine Reise in die Tiefen des Alls – und vermutlich in den Wahnsinn.

Sci-Fi trifft auf Survival-Horror

Wie die koreanische Website EBM berichtet, sucht Round8 derzeit nach Level-Designern und Szenario-Planern für ein „Survival-Horror-Projekt in einer Sci-Fi-Welt“. Die Beschreibung deutet auf ein ambitioniertes Projekt hin, das sowohl PC- als auch Konsolenspieler ansprechen soll. Details sind noch rar, aber die Wahl der Unreal Engine 5 lässt auf beeindruckende Grafik und eine immersive Spielerfahrung hoffen.

Während Neowiz betont, dass es „noch zu früh ist, um über Fortschritte zu sprechen“, zeigt die Bestätigung des Projekts, dass Round8 bereit ist, neue Wege zu gehen. Gleichzeitig bleibt eine Fortsetzung von „Lies of P“ nicht ausgeschlossen – Hoffnung für alle Fans der düsteren Pinocchio-Saga.

Mehr Lies of P-Inhalte in Sicht

Wer nicht auf eine Fortsetzung warten kann, darf sich auf den ersten DLC von „Lies of P“ freuen, der im ersten Quartal 2025 erscheinen soll. Laut Regisseur Jiwon Choi wurde die Erweiterung bereits 2022 geplant und soll Fans mit neuen Inhalten belohnen.