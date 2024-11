Tencent vs. Sony: Droht ein neuer Rechtsstreit um „Light of Motiram“?

Die Spielewelt steht möglicherweise vor einer neuen rechtlichen Auseinandersetzung, die in der Branche hohe Wellen schlagen könnte. Mit der Ankündigung von Light of Motiram für PS5 durch Tencent sieht sich das chinesische Tech-Unternehmen Vorwürfen ausgesetzt, eine auffällige Nähe zur beliebten Horizon-Reihe von Guerrilla Games zu zeigen. Sony, der Rechteinhaber der Horizon-Marke, könnte diese Ähnlichkeiten als Grundlage für eine Klage nutzen.

Optische und inhaltliche Parallelen: Zufall oder Kopie?

Die Grundzüge von Light of Motiram erinnern stark an Horizon Zero Dawn und dessen Nachfolger: Eine postapokalyptische Welt, in der riesige Maschinenwesen dominieren, gepaart mit einem markanten, naturnahen Design. Solche Übereinstimmungen sind in der Spieleindustrie nicht neu – doch die Frage, wo die Grenze zwischen Inspiration und Plagiat verläuft, bleibt hochumstritten.

Ein ähnlicher Fall sorgte bereits für Schlagzeilen: Palworld, ein Spiel mit verblüffenden Ähnlichkeiten zu Pokémon, geriet in das Visier von Nintendo. Solche rechtlichen Auseinandersetzungen sind oft langwierig und kostspielig, setzen aber wichtige Zeichen für den Schutz geistigen Eigentums in der Branche.

Argumente für und gegen eine Klage

Branchenanalysten sind geteilter Meinung, ob Sony den juristischen Weg einschlagen sollte. Für eine Klage spricht, dass Sony so ein starkes Signal an Entwickler senden könnte, die Grenze zwischen Hommage und Kopie ernst zu nehmen. Es könnte außerdem helfen, die eigene Marke vor langfristigem Schaden zu bewahren. Gegen eine Klage spricht hingegen, dass sich Ähnlichkeiten oft schwer nachweisen lassen. Solange Tencent keine geschützten Assets oder Gameplay-Mechaniken direkt kopiert, wäre eine Klage riskant und könnte sogar ins Leere laufen.

Die entscheidende Frage: Wie eigenständig ist Light of Motiram? Ob Sony letztlich Klage erhebt, könnte davon abhängen, wie stark sich Light of Motiram in Mechanik und Story von Horizon unterscheidet. Sollte Tencent nachweisen, dass es sich bei ihrem Titel um ein eigenständiges Werk handelt, stünde Sony vor einer schwierigen Beweislast. Die nächsten Wochen könnten bereits neue Erkenntnisse bringen, ob Sony tatsächlich gegen Tencent vorgeht.