Finding Frankie: First-Person-Parkour trifft auf furchteinflößenden Horror

Alles beginnt harmlos: Du findest eine der drei versteckten Einladungen in einer Packung Frankie’s-Markenmüsli und wirst Teilnehmer einer abgedrehten Parkour-Gameshow. Doch der Schein trügt! Hinter der quietschbunten Fassade von Frankie, Henry Hotline und Co. lauern dunkle Abgründe. Ihre Cartoon-Masken fallen, und was bleibt, ist ein gnadenloser Überlebenskampf.

Perp Games und SUPERLOU bringen das gefeierte First-Person-Parkour-Horrorspiel Finding Frankie auf die PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Fans von Spielen wie Five Nights at Freddy’s und Poppy Playtime dürfen sich auf ein packendes Abenteuer mit einem skurrilen und tödlichen Twist freuen. Willkommen zur wohl bizarrsten Gameshow aller Zeiten – bereit, dein Leben aufs Spiel zu setzen?

What do you think?