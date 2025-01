Die Fortsetzung von Lords of the Fallen, die momentan unter dem Codenamen Project 3 bei CI Games entwickelt wird, setzt auf ein ambitioniertes Ziel: ein breiteres Publikum anzusprechen, indem sie die Stärken des Originals beibehält und gleichzeitig auf eine zugänglichere Erzählweise setzt. In einem kürzlichen Gespräch mit Investoren sprach der Marketingdirektor von CI Games, Ryan Hill, über die Zukunft des Spiels und wie das Entwicklerteam auf das Feedback der Spieler reagiert.

Qualität statt Quantität steht an erster Stelle

Hill erklärte, dass Project 3 „Qualität statt Quantität“ priorisieren wird, was bedeutet, dass das Spiel nicht nur technisch ausgereift und abwechslungsreich bleibt, sondern auch mit einem benutzerfreundlicheren Ansatz in Bezug auf das Storytelling aufwartet. Insbesondere wird das Spiel eine „verwestlichtere“ Erzählweise bieten.

Dieser Begriff lässt Raum für Spekulationen, doch es ist wahrscheinlich, dass Hill die weniger kryptische und schwer verständliche Erzählweise der FromSoftware-Spiele kritisieren möchte. Während diese Spiele ihren Charme in rätselhaften Dialogen und umfangreichen Gegenstandsbeschreibungen finden, plant Project 3, eine klarere und zugänglichere Story zu erzählen, die durch Zwischensequenzen und verständliche Handlungsstränge zugänglicher wird.

Spieler sollen leichter hineinfinden

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den Hill ansprach, ist das verbesserte Onboarding des Spiels. Hier will CI Games dafür sorgen, dass neue Spieler leichter in die Welt von Lords of the Fallen eintauchen können, ohne von der Komplexität des Spiels überfordert zu werden. Dies könnte auch eine breitere Zielgruppe ansprechen, die nach einem herausfordernden, aber nicht unverständlichen Erlebnis sucht.

Zudem gibt CI Games an, dass die Unterstützung für Lords of the Fallen noch lange nicht beendet ist. Das Spiel wird im Jahr 2025 mit neuen Inhalten und Updates versorgt, was angesichts des positiven Feedbacks zu den bisherigen Erweiterungen und Bugfixes wenig überraschend ist. Hill betonte, dass das Unternehmen das Spiel mindestens bis zur Version 2.0 begleiten möchte, was die langfristige Unterstützung unterstreicht. Auch wurde betont, dass man kritische Themen wie die DEI-Agenda aus den eigenen Spielen heraushalten wird.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Project 3 die richtigen Weichen stellt, um die Erfolgsgeschichte seines Vorgängers fortzusetzen und dabei auch neue Spieler zu gewinnen. Es bleibt spannend, wie sich die Mischung aus anspruchsvollem Gameplay und einem breiteren, zugänglicheren Storytelling auf das Endergebnis auswirken wird.