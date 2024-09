Endlich Wochenende! 3 Spiele-Empfehlungen für die freien Tage

Das Wochenende steht vor der Tür und es darf endlich wieder ausgiebig gezockt werden. Wie jeden Freitag stellen wir euch auch heute wieder drei Spiele vor, die sich aus unterschiedlichen Gründen an diesem Wochenende besonders lohnen. Kleine Spoiler-Warnung: Diese Woche gibt es so gute neue Spiele, dass ein Wochenende im Grunde gar nicht ausreicht!

Astro Bot

Wir hatten im Vorfeld ja mit vielem gerechnet, aber dass das neue Astro Bot nach über 100 Kritiken bei einem Metascore von 94 (!) steht, hat uns dann doch überrascht. Das Abenteuer des jetzt wohl ohne Frage wichtigsten PlayStation-Maskottchens ist damit mal eben das am besten bewertete Spiel des bisherigen Jahres. Der Release am 6. September kommt natürlich sehr gelegen, denn so könnt ihr dem kleinen Roboter gleich euer ganzes Wochenende widmen. Viel bessere Laune werdet ihr anderswo kaum finden.

Harry Potter: Quidditch Champions

Am vergangenen Dienstag sind die neuen PlayStation Plus Essential-Spiele freigeschaltet worden und mit Harry Potter: Quidditch Champions befindet sich darunter auch ein komplett neuer Titel. Das Sportspiel lässt euch einmal mehr in das beliebte Fantasy-Universum der Wizarding World eintauchen und dort alleine oder mit anderen auf die Jagd nach Punkten und dem goldenen Schnatz gehen. Der 3v3-Multiplayer sollte dabei für ausreichend Motivation für mehrere Wochen und Monate sorgen.

Concord

Der mit Spannung erwartete Hero-Shooter von Sony geht in sein drittes Wochenende und da will natürlich jeder dabei sein. Ok, Spaß beiseite. Concord hat sich zu genau dem Flop entwickelt, den wir alle erwartet haben und wurde heute schon wieder eingestellt. Es gehört damit sicher zu den neuesten Spielen, die ihr dieses Wochenende eben nicht spielen könnt. Nicht, dass wir es euch sonst empfohlen hätten. Wie wäre es stattdessen mit….

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Zugegeben, eigentlich erscheint Warhammer 40,000: Space Marine 2 erst am 9. September. Da wir uns aber im Jahr 2024 befinden, könnt ihr natürlich, wenn ihr nur etwas tiefer in die Tasche greift, schon ein paar Tage früher loslegen. Wer nämlich die Gold- oder die Ultra-Edition vorbestellt, bekommt vier Tage Vorabzugang und kann schon heute loszocken. Die Gold-Edition enthält unter anderem einen DLC und den Season Pass, wenn ihr also eh vorhattet, längerfristig Aliens abzumurksen, könnte sich der kurzfristige Pre-Order für euch lohnen. Zumal die ersten Kritiken einen wirklich unterhaltsamen Third-Person-Shooter versprechen.

Bonus-Tipp: Weiteren Shooter-Spaß gibt es auch in Call of Duty: Black Ops 6, das heute in die Open Beta startet.

Wie immer wünschen wir euch ein schönes Wochenende, ganz egal, für welches Spiel ihr euch entscheidet!