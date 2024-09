GTA 6: The GTA-Dokument fasst viele Details und Fakten zusammen

Die Ankündigung von GTA 6 ist nun schon fast wieder ein Jahr her und seitdem hat Rockstar Games kaum über das Spiel gesprochen. Ein inoffiziellesThe GTA-Dokument, das von einem engagierten Fan erstellt wurde, fasst heute noch einmal vieles zusammen, was insbesondere der erste Trailer verriet und in dem man das ein oder andere Detail vielleicht übersehen hat. Die wichtigsten Punkte haben wir hier zusammengefasst.

Bestätigt sind bisher die beiden Hauptprotagonisten Lucia und Jason, die als zentraler Bestandteil der Handlung fungieren. Mehreren Clips zufolge, scheinen die beiden in einer romantischen Beziehung zu stehen und agieren im „Bonnie und Clyde“-Stil. Diese berühmten Verbrecher aus den 1930er Jahren, die für ihre spektakulären Raubüberfälle bekannt sind, scheinen als Inspirationsquelle für das kriminelle Duo in GTA 6 zu dienen.

GTA 6 Spielwelt größer und interaktiver denn je

Ein weiterer großer Fokus des Spiels liegt auf der offenen Spielwelt, die, wie gewohnt, viele verschiedene Aktivitäten und Interaktionen bieten wird. Zu diesen Aktivitäten zählen unter anderem Raubüberfälle, die in bestimmten Regionen der Karte stattfinden. Eine der bisher bekannt gewordenen Aktivitäten ist die „Lieferwagenlieferung“. In einem der zuvor geleakten Videos ist zu sehen, dass das Event in der Nähe eines Industriegebiets von Port Gellhorn startet. Dies ist ein fiktiver Schauplatz, der in GTA 6 vermutlich eine bedeutende Rolle spielen wird. In diesem Gebiet befindet sich eine Garage, an der ein Warnplakat auf Überwachungskameras hinweist. Spieler müssen also vermutlich besonders vorsichtig vorgehen, um nicht entdeckt zu werden, wenn sie versuchen, einen der Lieferwagen auszurauben oder zu kapern.

Die Spielwelt von GTA 6 wird, wie man es von der Serie gewohnt ist, zahlreiche Orte und Gebäude bieten, die erkundet und genutzt werden können. Einige der bekannt gewordenen Schauplätze sind der Malibu Club, der Pfandhaus-Laden, der „Jack Of Hearts“ Strip Club, diverse Supermärkte, Bars und Restaurants sowie Apartments. Diese verschiedenen Gebäude tragen zum realistischen Flair der Spielwelt bei und bieten dem Spieler viele Möglichkeiten, mit der Umwelt zu interagieren.

The GTA Document fasst viele Details aus GTA 6 zusammen

Ein bemerkenswertes Merkmal von GTA 6 wird offenbar die Anzahl der begehbaren Gebäude sein. Im Gegensatz zu früheren Teilen der Serie, in denen nur ein kleiner Teil der Gebäude betretbar war, soll GTA 6 deutlich mehr Innenräume bieten. Dies ist nicht nur ästhetisch von Bedeutung, sondern wird auch eine zentrale Rolle im Gameplay spielen. Viele dieser Gebäude sind wahrscheinlich direkt mit den Diebstahl- und Raubmechaniken des Spiels verknüpft, die zu den Hauptelementen der Spielmechanik gehören. Aus durchgesickertem Filmmaterial lässt sich ableiten, dass es mindestens 157 begehbare Innenräume geben wird, wobei diese Zahl möglicherweise noch steigen könnte.

Marken und Events

Neben den genannten Gebäuden und Aktivitäten wird es auch spezielle Ereignisse und Missionen in der Spielwelt geben. Eines dieser Ereignisse ist das sogenannte „GET_SLTH“ – ein Lieferereignis, bei dem der Spieler vermutlich Waren von einem Ort zum anderen transportieren oder stehlen muss. In der Region um Port Gellhorn gibt es zudem spezielle Liefer- und Abhollager, die eine weitere Möglichkeit bieten, sich in kriminellen Aktivitäten zu engagieren.

Wie in den vorherigen Teilen der Serie wird es in GTA 6 auch zahlreiche fiktive Marken geben, die sich über die Jahre hinweg in der Spielwelt etabliert haben. Einige der bekannten Marken, die bisher gesichtet wurden, sind „Bite“, „Sprunk“, „Snapmatic“, „Bleeter“ und „E-Cola“. Diese Marken sind Parodien realer Produkte und tragen zur satirischen und humorvollen Atmosphäre bei, für die die Serie bekannt ist.

Das sind nur einige Details aus dem Dokument, das sich unter diesem Link vollständig abrufen lässt. Zu betonen wäre, dass viele dieser Informationen nicht bestätigt sind und auf Vermutungen basieren, zumal diese teilweise aus Leaks stammen. Trotzdem lohnt sich ein Blick darauf.

GTA 6 erscheint im Herbst 2025 für PS5 und Xbox Series X|S. Berichten zufolge strebt Sony ein exklusives Marketing zusammen mit der PS5 Pro an.