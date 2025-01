Genshin Impact 5.4: Das Mikawa-Blumenfest kehrt zurück

Ihr Debüt feiert Yumemizuki in der ersten Phase des Aktionsgebets, gemeinsam mit der Rückkehr von Sigewinne. In der zweiten Phase folgen Furina und Wriothesley. Ab Version 5.5 wird Yumemizuki dem Standardgebet hinzugefügt.

Das Mikawa-Blumenfest, ein Symbol der Verbindung zwischen Menschen und Youkai, lädt zu festlicher Stimmung und kreativen Herausforderungen ein. Highlights wie das Spiel „Tagtraum eines kleinen Fuchses“ lassen euch in die Träume eines kleinen Fuchses eintauchen, während „Bunshin-Trugbilder“ eure Denkkraft fordert. Fans von Action kommen bei „Akitsu Harpastum“ auf ihre Kosten, wo Reflexe und Geschick gefragt sind. Die gesammelten Festsiegelstempel können gegen tolle Belohnungen eingetauscht werden, darunter die neue 4-Sterne-Waffe „Tamayuratei no Ohanashi“.

Am 12. Februar ist es soweit: Mit Version 5.4 „Mondenschein im Traume“ bringt HoYoverse das magische Mikawa-Blumenfest nach Inazuma und in Genshin Impact zurück. Spieler dürfen sich auf nostalgische Momente, spannende Minispiele und die Einführung einer neuen 5-Sterne-Figur freuen.

