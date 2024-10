Goat Simulator Remastered: Im November wird’s wild!

Das lange Warten hat ein Ende! Goat Simulator Remastered wird am 7. November für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen, und die Fans der verrückten Ziegensimulation können sich schon jetzt auf das nächste große Chaos freuen. Coffee Stain Publishing und die Entwicklerstudios Coffee Stain Studios, Coffee Stain North und Deep Silver FISHLABS haben es offiziell gemacht: Die Ziege kehrt zurück und hat noch mehr Bugs, Wahnsinn und Zerstörung im Gepäck.

Falls ihr die letzten Jahre unter einem Felsen – oder eher in einer Scheune – verbracht habt, hier eine kurze Auffrischung: In Goat Simulator schlüpft ihr in die Rolle der Ziege Pilgor, deren einziges Ziel es ist, so viel Schaden wie möglich anzurichten. Zerstört alles, was euch in den Weg kommt, schleuderz NPCs durch die Luft, bringt Autos zum Explodieren oder verwüstet ein ganzes Einkaufszentrum. Klingt verrückt? Ist es auch!

Mit Goat Simulator Remastered erwartet euch das ultimative Remaster, nach dem niemand gefragt hat – aber insgeheim doch alle wollten. Die neue Version des Klassikers kommt mit verbesserter Grafik, realistischerer Beleuchtung und schärferen Texturen daher. Nicht zu vergessen: brandneues Laub, das eure Chaos-Touren noch schöner macht! Und das Beste? Die überarbeiteten Mutatoren. Ihr könnt aus einem praktischen Menü eure Lieblingsziegenform wählen und die Weltherrschaft übernehmen – aber nur, wenn ihr sie alle gefunden habt!

Natürlich dürfen auch alle bisherigen Inhalte nicht fehlen. Das Remaster enthält alle herunterladbaren Inhalte (DLCs) der PC-Version sowie einige Highlights der mobilen Version. Ein Rundum-sorglos-Paket für alle, die einfach nicht genug von der zerstörerischen Ziege bekommen können.

Goat Simulator 3 entert die PS4 und Xbox One

Als ob das nicht genug wäre, haben die Entwickler auch noch einen neuen Ableger angekündigt: Goat Simulator 3, der am 24. Oktober für PS4 und Xbox One erscheint. Auch hier gilt: Chaos, Chaos und noch mehr Chaos – diesmal mit noch mehr Ziegen, noch mehr Herausforderungen und einem neuen Sinn für Humor. Wer hätte gedacht, dass Ziegen so viel Spaß machen können?

Also, schnallt euch die Hufe an und mach euch bereit, das Leben bei den Hörnern zu packen – Goat Simulator Remastered und Goat Simulator 3 (Last-Gen) stehen vor der Tür!