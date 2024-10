PS5 Welcome Hub wird offenbar in Europa ausgerollt

Insgesamt stellt der Welcome Hub einen spannenden Schritt in Richtung einer benutzerfreundlicheren PS5-Oberfläche dar. Mit der Möglichkeit zur Personalisierung und den vielseitigen Widgets bietet Sony seinen Spielern ein neues Maß an Kontrolle über ihr Gaming-Erlebnis. Ob die Kritikpunkte den Erfolg des Hubs beeinträchtigen werden, ist ungewiss.

Trotz der positiven Resonanz auf den Welcome Hub gibt es auch kritische Stimmen. Einige Nutzer äußern Bedenken, dass die Individualisierungsmöglichkeiten möglicherweise auch für aufdringliche Werbezwecke genutzt werden könnten, wie in den letzten Tagen aufgetreten. Während Sony dies als einen Fehler ansieht, befürchten viele, dass dies ein Testballon für zukünftige Monetarisierungsstrategien sein könnte. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt und ob die Nutzer weiterhin mit den Anpassungsoptionen zufrieden sein werden.

Der neue Welcome Hub ist aktuell für ausgewählte Nutzer in Europa verfügbar, allerdings nicht standardmäßig aktiviert. Um das neue Feature nutzen zu können, müssen die Spieler sicherstellen, dass sie die neueste PS5-Firmware installiert haben. Im Anschluss muss man über Einstellungen > System > Systemsoftware > System Features Updates nach einem Update suchen, das aktuell verfügbar ist. Nach dem Update erscheint ein „neuer Auswahlpunkt“ auf dem Home Screen, über den die Widgets angepasst werden können. Gleichzeitig verschwindet damit die bisherige Explorer-Funktion.

Sony hat die Gaming-Community mit der Einführung des neuen Welcome Hubs auf der PS5 mit der letzten Firmware überrascht, einem spannenden Feature, das den Startbildschirm der Konsole „revolutioniert“. Das Feature wird derzeit offenbar in Europa vorbereitet und ausgerollt.

