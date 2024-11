Microsoft erneut im Visier der FTC: Kartelluntersuchung zu Geschäftspraktiken

Die aktuelle Untersuchung kommt zu einer Zeit, in der Microsoft massiv in zukunftsweisende Technologien wie KI und Cloud-Computing investiert. Sollte die FTC zu dem Schluss kommen, dass Microsofts Geschäftspraktiken wettbewerbswidrig sind, könnten milliardenschwere Strafzahlungen oder sogar Auflagen drohen, die das Geschäftsmodell nachhaltig beeinflussen.

Doch auch in jüngerer Vergangenheit war das Unternehmen in rechtliche Auseinandersetzungen mit der FTC verwickelt. So versuchte die Behörde noch 2023, die Übernahme von Activision Blizzard zu verhindern . Diese wurde letztendlich zwar genehmigt, doch der Prozess verdeutlichte die kritische Haltung der FTC gegenüber Microsofts Expansionsstrategie. Es ist nicht auszuschließen, dass die jüngsten Bemühungen der FTC mitunter eine Reaktion auf die vorangegangene Niederlage sind, die man nicht einfach hinnehmen wollte.

What do you think?