NHL 25: Deep Dive stellt die wichtigsten Neuerungen des Franchise-Modus vor

Electronic Arts hat ein umfassendes Deep Dive zu „NHL 25“ veröffentlicht, in dem der Publisher umfassend auf die Neuerungen des Franchise-Modus eingeht. Diese Änderungen zielen darauf ab, das Spielerlebnis realistischer und zugänglicher zu gestalten, während die Verwaltung eines Franchises tiefgehender und intuitiver wird. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die wichtigsten Features und Updates des Franchise-Modus in „NHL 25„.

Franchise-Hub – Alles auf einen Blick

Der Franchise-Hub in „NHL 25“ wurde grundlegend überarbeitet, um den Spielern eine noch bessere Übersicht und leichtere Navigation zu bieten. Durch die Einführung von neuen Widgets erhalten Spieler nun vor jedem Spiel Zugriff auf relevante Statistiken. Diese umfassen unter anderem die Team-Punkteführer, Tore pro Spiel und Powerplay-Prozentsätze. Ferner sind auch Kapitäne und andere wichtige Teaminformationen jederzeit über den Hub einsehbar.

Ein besonders nützliches Feature ist der neue Ticker am unteren Bildschirmrand, der aktuelle Informationen über wichtige Ereignisse wie die Transfer-Deadlines bereitstellt. Dies sorgt dafür, dass Fans jederzeit auf dem neuesten Stand bleiben, ohne den Spielfluss zu unterbrechen. Die Einführung von Quick Links erleichtert den Zugang zu wichtigen Funktionen, sodass die Verwaltung des eigenen Franchises effizienter und zielgerichteter vonstattengeht.

Box Scores: alle Statistiken auf einen Blick

Die Box Scores bieten eine detaillierte Übersicht über alle relevanten Statistiken jedes Spiels. Fans können so nicht nur die Spielstatistiken der regulären Saison abrufen, sondern auch die Daten aus der Vorbereitung und der Nachsaison. Zudem werden die drei besten Spieler, die sogenannten „Stars of the Game“, separat hervorgehoben. Dieses Feature ermöglicht es, die Leistung der Spieler und des Teams besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Spieler-Auszeichnungen: Ein Rückblick auf die Karriere

Mit „NHL 25“ können Spieler nun die gesamte Auszeichnungshistorie eines jeden Spielers in der Liga einsehen. Von den Anfängen einer Karriere bis hin zu zukünftigen Auszeichnungen im Franchise-Modus bleibt keine Leistung unberücksichtigt. Dieses Feature trägt dazu bei, die Karrieren von Spielern über die Jahre hinweg nachzuvollziehen und wichtige Meilensteine zu erkennen.

Dazu gehört auch das Verhandlungssystem und die Einführung von Vertragsklauseln. Spieler können nun bestimmte Klauseln wie Teil- oder Vollausstiegsklauseln in ihre Verträge einbauen. Dies sorgt für ein realistisches Verhandlungserlebnis, da Teams und Spieler sich über mehr als nur Gehalt und Vertragsdauer austauschen.

Ein weiteres neues Feature ist der sogenannte „Organization Meter“, der anzeigt, wie motiviert ein Spieler ist, sich einem bestimmten Team anzuschließen. Faktoren wie der aktuelle Status des Teams oder die Marktgröße der Stadt spielen hierbei eine Rolle. Dieses Feature gibt den Spielern mehr Kontrolle über die Gestaltung ihres Teams und macht das Vertragsmanagement noch anspruchsvoller.

Conversation-System – Lang- und kurzfristige Ziele festlegen

Das Conversation-System in „NHL 25“ wurde ebenfalls überarbeitet und ermöglicht nun, sowohl langfristige als auch kurzfristige Ziele festzulegen. Langfristige Ziele könnten etwa die Entwicklung von Attributen oder die Verbesserung des X-Faktors eines Spielers sein. Kurzfristige Ziele hingegen konzentrieren sich darauf, schnelle Erfolge zu erzielen und könnten zu bestimmten Auszeichnungen führen.

Ferner ermöglicht das Conversation-System den Spielern, in der Offseason gezielt an bestimmten Fähigkeiten zu arbeiten, um ihre Leistung auf dem Eis zu verbessern. Allerdings birgt dieses System auch Risiken: Akzeptiert ein Spieler die vorgeschlagenen Änderungen nicht, kann dies zu einem sinkenden Motivationslevel führen.

Draft Picks – Erweiterte Spielerbewegungen

Abschließend wird die Möglichkeit, Draft Picks im Franchise-Modus zu tauschen, weiter ausgebaut. Spieler können nun Draft Picks über einen Zeitraum von fünf Jahren handeln, was mehr Flexibilität bei der Zusammenstellung von Teams bietet. Dieses Feature erleichtert es den Fans, mit den realen Entwicklungen der NHL Schritt zu halten und ihre Kader entsprechend anzupassen.

„NHL 25“ erscheint weltweit am 04. Oktober 2024 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Ein vorheriges Deep Dive widmet sich dem ICE-Q, Skating-System und reaktiven Spielerreaktionen.