PlayStation Plus Wochenende: Endlich wieder Multiplayer, ohne den Geldbeutel zu zücken!

Sony feiert in diesen Tagen das 30-jährige Jubiläum der PlayStation. Na, wenn das kein Grund zur Freude ist! Nicht unbedingt für die Spieler, sondern vor allem für Sony selbst. Es ist wieder Zeit, die alten römischen Gladiatorenkämpfe zu reaktivieren, bei denen die Fans schon bald um teure Konsolen und Zubehör aus der 30th Anniversary Collection wetteifern können. Für das „gemeine Volk“ fällt immerhin ein kleines Freebie ab: ein kostenloses Multiplayer-Wochenende bei PlayStation Plus steht an!

Das Beste an Geschenken ist natürlich, wenn sie nichts kosten. Oder zumindest fast nichts. An den ruhmreichen Tagen des 21. und 22. September öffnet Sony gnädig seine Server, und alle dürfen mitspielen – und das ohne PlayStation Plus-Abo! Ob auf der PS4 oder der PS5, die Multiplayer-Spielewelt steht allen offen. Doch Achtung, allzu großzügig darf man Sony natürlich nicht missverstehen. Die aktuellen PlayStation Plus-Spiele selbst, wie etwa Harry Potter Quidditch Champions oder MLB The Show 24, sind wie üblich nicht dabei. Die soll man gefälligst vorher kaufen.

Immerhin: Wenn man eines der folgenden Spiele besitzt und sich als würdig erweist, lässt sich immerhin ein spezieller Avatar zum 30. Jubiläum sowie weitere spielspezifische Preise gewinnen. Also ganz ohne Garantie, wenn das für euch verlockender klingt. Qualifiziert sind dafür die folgenden Titel: NBA 2K24, NBA 2K25, Madden NFL 24, MLB The Show 24, EA UFC 5, Tekken 8 und Guilty Gear Strive.

PlayStation Plus ist an diesem Wochenende kostenlos, zumindest ein ganz kleiner Teil davon

Ein paar Ideen für das kostenlose Multiplayer-Wochenende

Falls jemand noch nicht weiß, was er an diesen beiden Tagen spielen soll, keine Sorge. Sony hält unzählige Vorschläge parat. Ihr könntet euch zum Beispiel in das neue EA Sports FC 25 stürzen, das ab heute im Early Access verfügbar ist. Oder ihr düst in Test Drive Unlimited Solar Crown (unser Review) durch die Gegend – denn ohne Online-Zugang lässt sich maximal ein Blick auf den Startbildschirm werfen. Und natürlich gibt es auch die obligatorischen Kämpfe in Tekken 8 oder Street Fighter 6. Die Auswahl ist, wie immer, überwältigend – vor allem, wenn man sich daran erinnert, dass ohne Online-Zugang heutzutage absolut nichts mehr geht. Glücklicherweise lässt sich in nur 2 Tagen alles nachholen, was einem bisher entgangen ist. Oder realistisch betrachtet: das sind 48 Stunden!

Das war aber nicht alles. Wenn ihr nach diesem glorreichen Wochenende den Drang verspürt, PlayStation Plus tatsächlich zu abonnieren, hat Sony natürlich vorgesorgt. Drei Mitgliedschaften stehen euch zur Auswahl: PS Plus Essential für bescheidene 9,99 Euro, PS Plus Extra für gerade mal 13,99 Euro und das ultimative PS Plus Premium für nur 16,99 Euro im Monat. Jeder Cent ist gut investiert, damit man das bekommt, was eigentlich mit dem Kauf eines Spiels schon dabei sein sollte.

In diesem Sinne, ein schönes Wochenende!