Operation Collision Point in Rainbow Six Siege hebt am 3. Dezember ab

Der überarbeitete Operator Blackbeard bringt das H.U.L.L. Adaptable Shield mit, das sich dynamisch an die Spielsituation anpasst. Ob beim Sturmangriff oder beim Abseilen – sein Schild bietet Schutz und neue taktische Möglichkeiten. Mit seiner Kombination aus hoher Gesundheit und anpassungsfähiger Ausrüstung ist er ein vielseitiger Mitspieler in der neuen Saison.

Ein lang erwartetes Highlight: PC- und Konsolenspieler können endlich miteinander spielen. Während PC-Spieler weiterhin in ihrem eigenen Matchmaking-Pool bleiben, dürfen Konsolenspieler nun ihre Ränge im PC-Pool auf die Probe stellen. Teams mit gemischten Plattformen treten automatisch gegen PC-Spieler an – eine spannende Neuerung für alle, die über Plattformgrenzen hinweg gemeinsam antreten möchten.

Ubisoft hat die letzte Saison des neunten Jahres von „ Rainbow Six Siege “ enthüllt: Operation Collision Point. Diese markiert nicht nur das Finale eines ereignisreichen Jahres, sondern bringt auch eine beeindruckende Liste an Neuerungen mit sich, die das Spielerlebnis auf das nächste Level heben.

What do you think?