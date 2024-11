Black Myth: Wukong – Testversion, DLC-Tease und kontroverser Award im Fokus

Das Ergebnis? „Black Myth: Wukong“ profitierte von einer engagierten Fangemeinde, die es schaffte, den Titel an die Spitze zu hieven. Dabei wird jedoch die eigentliche Qualität des Spiels infrage gestellt. Ist es wirklich das beste Spiel des Jahres, das alles ausnahmslos in den Schatten stellt? Kritiker bemängeln, dass andere Titel mit innovativerem Gameplay und besserer Balance die Auszeichnung eher verdient hätten, jedoch an einer weniger mobilisierten Fanbase scheiterten. Der Award scheint somit weniger ein Spiegel der Qualität und mehr ein Zeugnis der PR-Arbeit zu sein. Trotzdem sei dem Titel gratuliert zu dieser Auszeichnung.

