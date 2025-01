Party Animals auf PS5: Neuer „Crisis“-Modus bringt Spannung im Among-Us-Stil

Also, worauf wartet ihr? Morgen ist es soweit: Schnappt euch eure tierischen Lieblingsmaskottchen und stürzt euch in die verrücktesten Weltraum-Abenteuer!

Mit der Einführung auf der PS5 wird Party Animals um den neuen Spielmodus „Crisis“ erweitert. Hier verschlägt es die putzigen Tiere in ein Raumschiff, wo der Fokus nicht nur auf chaotischen Kämpfen liegt, sondern auch auf Täuschung und Verrat. Ein Mitglied der tierischen Crew hat es nämlich auf die anderen abgesehen und plant, sie systematisch auszuschalten. Fans von Among Us dürften sich bei diesem Setting schnell heimisch fühlen – Spannung und Paranoia garantiert.

What do you think?