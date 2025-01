Party Animals: Das physikbasierte Partyspiel kommt endlich auf die PS5

Die Party wird wilder und chaotischer denn je: Der Publisher Source Technology und der Entwickler Recreate Games haben angekündigt, dass das physikbasierte Partyspiel Party Animals bald im PlayStation Store für die PlayStation 5 erscheinen wird. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es zwar noch nicht, aber die Vorfreude ist bereits groß.

Bereits am 20. September 2023 feierte Party Animals sein Debüt auf Xbox Series, Xbox One und PC (über Steam und den Microsoft Store). Es ist zudem über Game Pass verfügbar, was den Zugang für viele Spieler erleichtert hat. Nun kommen auch PS5-Besitzer in den Genuss, mit Freunden und Familie in chaotische, physikbasierte Kämpfe einzutauchen.

Süß, chaotisch, und urkomisch

In Party Animals treffen entzückende Tiere wie Hunde, Katzen, Hasen und Enten aufeinander, um sich in einer Vielzahl von Modi zu messen. Dabei ist der Name des Spiels Programm: Es geht um unvorhersehbare, urkomische Kämpfe, bei denen die von Recreate Games entwickelte Physik-Engine eine zentrale Rolle spielt.

Die Bewegungen der Charaktere sind vollständig physikgesteuert, was zu unkontrollierbar lustigen Begegnungen führt. Ein gezielter Schlag könnte den Gegner von der Plattform schleudern – oder den eigenen Charakter aus dem Gleichgewicht bringen. Genau diese Mischung aus Zufall und Können macht den Reiz des Spiels aus.

Abwechslung pur

Ob lokale Multiplayer-Scharmützel oder zielbasierte Online-Spiele, Party Animals bietet eine breite Palette an Modi und Umgebungen. Von Lolli-Schlachten zwischen einem süßen Dino und einem flauschigen Hai bis hin zu völlig absurden Szenarien – hier ist Chaos garantiert!

Für PS5-Spieler bedeutet das: Party Animals könnte der nächste große Couch-Coop-Hit werden. Wer auf chaotischen Multiplayer-Spaß steht, sollte sich diesen Titel vormerken!