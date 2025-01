Mortal Kombat 1: Pink Ninja Floyd, neue Stage und ein Meilenstein

Die Spielerzahlen von Sonic Frontiers sind allerdings seit der Aufnahme in den PlayStation Plus-Katalog im Dezember förmlich explodiert. Mortal Kombat 1 hingegen bleibt mit regelmäßigen Updates und Erweiterungen relevant. Besitzer des Kombat Pack 2 und der Khaos Reigns-Erweiterung genießen bereits frühen Zugang zu Conan der Barbar, der am 28. Januar für alle Spieler freigeschaltet wird.

Die Spieler von Mortal Kombat 1 haben den geheimen Kampf mit Floyd, dem mysteriösen rosa Ninja, inzwischen entdeckt. Doch wie man diesen skurrilen Gegner herausfordert, bleibt ein Rätsel. Floyd, der einst nur ein Gerücht war, ist nun Realität. Bereits 2023 hatten Dataminer Hinweise auf ihn in den Spieldateien gefunden. Jetzt ist er in einer einzigartigen Zwischensequenz zu sehen, in der bunte Ninjas wie aus einem Lichtstrahl hervortreten, bevor Floyd sich ihnen stellt. Der Schriftzug „SIE HABEN FLOYD GEFUNDEN“ krönt den Moment.

Im Jahr 2022 erwähnte Regisseur Ed Boon in einem Interview seine Idee, einen rosa Ninja namens Floyd zu erschaffen – eine offensichtliche Hommage an die Band Pink Floyd. Kürzlich brachte Boon die Band erneut ins Gespräch, indem er den Songtext von Comfortably Numb twitterte , begleitet von dem augenzwinkernden Kommentar „Ninja-Schwur“. Zufall? Wohl kaum.

