Chinesische Entwickler im Aufwind – Black Myth: Wukong treibt Phantom Blade Zero an

Die chinesische Spieleindustrie erobert zunehmend die internationale Bühne, und Spiele wie Black Myth: Wukong und das kommende Phantom Blade Zero beweisen eindrucksvoll, warum. Der Erfolg dieser Titel zeigt nicht nur die wachsende Qualität der Spieleentwicklung in China, sondern auch die Fähigkeit, globale Investoren zu begeistern.

Black Myth: Wukong – Ein Phänomen

Als Black Myth: Wukong im August 2024 für PS5 und PC erschien, überschlug sich die Branche. Über 20 Millionen Verkäufe im ersten Monat machten das Action-RPG zu einem der erfolgreichsten Spiele des Jahres. Dieses Meisterwerk von Game Science brachte nicht nur Spieler ins Schwärmen, sondern setzte auch neue Maßstäbe für chinesische AAA-Produktionen. Die Kombination aus atemberaubender Grafik, flüssigem Gameplay und der faszinierenden Neuinterpretation chinesischer Mythologie begeisterte weltweit.

Doch Wukong war mehr als nur ein Spiel. Es wurde zum Katalysator für eine neue Welle von Investitionen in die chinesische Spielebranche.

Phantom Blade Zero profitiert vom Wukong-Hype

Ein Profiteur dieses Booms scheint Phantom Blade Zero von S-Game zu sein. Laut Brancheninsider Daniel Camilo sorgte der Erfolg von Wukong für einen regelrechten Investitionsschub. Während Phantom Blade Zero bereits vor Wukongs Release in Entwicklung war, zog die beeindruckende Performance des Affenkönigs offenbar zusätzliche Finanzmittel an.

„Wukong hat gezeigt, dass AAA-Games aus China eine Goldgrube sein können“, erklärt Camilo. Investoren, die zuvor skeptisch waren, scheinen nun überzeugt, dass hochwertige Spiele aus China weltweit Erfolg haben können. Dies schuf ideale Bedingungen für Studios wie S-Game, die von der neuen Begeisterung für chinesische Titel profitierten.

Black Myth: Wukong verhilft chinesischen Entwicklern zum Erfolg

Phantom Blade Zero – Ein vielversprechender Nachfolger

Phantom Blade Zero ist ein ambitioniertes Action-RPG, das sich mit innovativem Gameplay und einer einzigartigen Ästhetik von der Masse abheben will. Spieler können sich auf intensive Kämpfe mit außergewöhnlichen Waffen freuen, wie ein heute veröffentlichtes Gameplay-Video zeigt. Obwohl ein Veröffentlichungsdatum noch aussteht, ist die Vorfreude bereits spürbar – nicht zuletzt dank des Hypes, den Black Myth: Wukong ausgelöst hat.

Mit dem Erfolg von Wukong und den vielversprechenden Aussichten für Phantom Blade Zero zeigt die chinesische Spieleindustrie, dass sie bereit ist, in der AAA-Liga mitzuspielen. Ob wir in den kommenden Jahren noch mehr solcher Erfolgsgeschichten erleben werden? Es sieht ganz danach aus. Bis zum Release von Phantom Blade Zero müssen sich Fans jedoch gedulden, der erst in diesem Jahr enthüllt werden soll und 2026 stattfindet.