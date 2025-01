Phantom Blade Zero: Neuer „Jahr der Schlange“-Gameplay-Trailer

Das düstere Action-RPG vereint kunstvolle Kampfchoreografien mit atemberaubender Optik und richtet sich an Fans anspruchsvoller Actionspiele. Entwickelt wird Phantom Blade Zero für die PlayStation 5 und den PC.

Pünktlich zum chinesischen Neujahr hat S-GAME einen actiongeladenen Gameplay-Trailer für Phantom Blade Zero enthüllt. Der Trailer mit dem Titel „Jahr der Schlange“ zeigt erstmals schlangenartige Waffen und beeindruckt mit „blitzschnellen Kämpfen und präzisen Schlägen“, die an klassische Martial-Arts-Filme erinnern.

What do you think?