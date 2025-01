Konami lässt gefeierte GBA-Spiele auf PS4 und PS5 aufleben

Konami zeigt damit eindrucksvoll, dass Retro-Spiele auch in der modernen Gaming-Welt einen festen Platz haben. Mit der Wiederbelebung von Ninja Five-O könnte ein weiterer Kult-Klassiker eine neue Generation von Fans gewinnen – und alte Hasen zurück in die Gaming-Nostalgie katapultieren.

Retro-Fans aufgepasst: Konami bringt eines seiner Kultspiele aus der Ära des Game Boy Advance zurück! Der gefeierte Plattform-Klassiker Ninja Five-O wird am 25. Februar 2025 sowohl auf der PS4 als auch der PS5 veröffentlicht. Mit neuen Features und optimierten Spielmechaniken will Konami dem Spiel einen modernen Anstrich verpassen, ohne den nostalgischen Charme zu verlieren.

