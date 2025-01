Silent Hill f: Rating in Südkorea weckt Hoffnungen auf baldiges Update

Das mysteriöse Horror-Abenteuer Silent Hill f hat einen interessanten Punkt erreicht: Das südkoreanische Game Rating and Administration Committee hat das Spiel bewertet. Diese Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass sich die Hauptentwicklung dem Ende naht ist und ein Veröffentlichungsdatum in greifbare Nähe rückt.

Fortschritt bei der Entwicklung

Das Rating, das bereits im Dezember 2024 eingereicht wurde, lässt vermuten, dass Konami sich auf die Zielgerade zubewegt. Dass das Spiel nicht für Minderjährige geeignet ist, entspricht den Erwartungen, die Fans an ein atmosphärisch intensives Silent Hill-Spiel haben. Während sich Konami in den letzten Monaten äußerst bedeckt hielt, gab Serienproduzent Motoi Okamoto kürzlich an, dass man künftig transparenter über Silent Hill f und weitere Projekte sprechen wolle.

Silent Hill f wird vom Studio NeoBards Entertainment entwickelt, das bereits Erfahrung mit Survival-Horror gesammelt hat. Die Handlung stammt von Ryukishi07, der für seine psychologischen Horrormotive in der Visual-Novel-Reihe Higurashi When They Cry bekannt ist. Das Kreaturen- und Charakterdesign übernimmt der Künstler Kera, dessen Stil sich in verstörenden, zugleich aber ästhetischen Motiven widerspiegelt.

Der atmosphärische Enthüllungstrailer zeigte ein junges Mädchen, das von einer Pilzinfektion befallen wird, bis ihr Körper buchstäblich zerfällt. Mit floralen Symbolen und verstörenden Bildern vermittelte der Trailer bereits einen Eindruck der düsteren Stimmung.

Konami belebt das Silent Hill-Franchise

Silent Hill f ist Teil eines größeren Plans von Konami, beliebte Marken wie Silent Hill wiederzubeleben. Bereits 2022 wurde der Titel im Rahmen der Silent Hill Transmission angekündigt, neben anderen Projekten wie dem erfolgreichen Silent Hill 2-Remake von Bloober, Silent Hill: Ascension und Silent Hill: Townfall. Zu letzterem arbeitet Konami mit dem Indie-Studio No Code, was auf eine mögliche Anthologie-Strategie hindeutet. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Wartezeit auf den nächsten Horrorschocker bald ein Ende findet.