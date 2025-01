Insomniac Games-Gründer Ted Price verabschiedet sich nach 30 Jahren – Neue Ära beginnt

Die Nachfolge tritt ein Trio an: Chad Dezern, Ryan Schneider und Jen Huang wurden zu Co-Studioleitern ernannt. Alle drei bringen langjährige Erfahrung bei Insomniac mit und betonten in einer gemeinsamen Erklärung, dass sie die Vision des Studios weiterführen wollen. „Unsere Mission bleibt es, Spiele zu entwickeln, die das Leben der Menschen bereichern. Gleichzeitig wollen wir Insomniac strategisch weiterentwickeln, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein,“ erklärten sie.

In einem emotionalen Beitrag auf der Sony-Website erklärte Price, dass er Ende März 2025 offiziell aus dem Unternehmen ausscheiden wird. „Insomniac war drei Jahrzehnte lang mein Leben, mein zweites Zuhause“, schrieb er. „Ich bin unendlich dankbar für die Menschen, die Insomniac zu dem gemacht haben, was es ist – und natürlich für unsere Fans, die uns stets unterstützt und inspiriert haben.“

Nach beeindruckenden drei Jahrzehnten an der Spitze von Insomniac Games hat Ted Price, Gründer und CEO des Studios, seinen Rücktritt angekündigt. Das Unternehmen, bekannt für ikonische Spiele wie Spyro the Dragon, Ratchet & Clank, Resistance und zuletzt Marvel’s Spider-Man, verliert eine seiner prägendsten Persönlichkeiten. Price verlässt nicht nur das Studio, sondern zieht sich vollständig aus der Spielebranche zurück.

