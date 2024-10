PS5 Pro: So sehen physische Box-Spiele zukünftig aus

Die PS5 Pro verfolgt mit ihrem Aufkleber auf der Vorderseite einen direkteren Ansatz, der sofort sichtbar ist und so die Aufmerksamkeit der Käufer gezielt auf sich zieht. Es bleibt spannend, wie weit verbreitet das PS5 Pro Enhanced-Label in Zukunft sein wird und wie viele Titel diese speziellen Optimierungen tatsächlich bieten werden.

Der erste Blick auf dieses Label und Verpackungsdesign wurde durch einen Beitrag von Zuby_Tech auf der Plattform X veröffentlicht. In dem Bild sieht man das Spiel Empire of the Ants in limitierter Edition, das ein Steelbook, Lithografien und einen digitalen Soundtrack enthält. Auffällig ist das PS5 Pro Enhanced-Label auf der Vorderseite der Spielebox, direkt neben der PEGI-Bewertung und nicht mehr als Teil des Boxart an sich.

