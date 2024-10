PS5 Slim 30th Anniversary Edition – Das ultimative Unboxing-Erlebnis im Video

Was für ein Meilenstein! Seit nunmehr 30 Jahren begeistert PlayStation mit innovativen Konsolen und unvergesslichen Spielerlebnissen. Zur Feier dieses besonderen Jubiläums hat Sony die exklusive PS5 Slim 30th Anniversary Edition vorgestellt, die Nostalgie und moderne Technik auf beeindruckende Weise vereint. Ein Unboxing-Video zeigt die Jubiläums-Ausgabe heute mit allen Details.

Ein elegantes Design mit nostalgischem Flair

Die PS5 Slim 30th Anniversary Edition zeigt sich in einem einzigartigen, modernen Look, der Erinnerungen an die ersten PlayStation-Tage weckt. Das Design kombiniert klassisches Schwarz mit grauen Akzenten, die an die allererste PlayStation-Konsole erinnern. Das ikonische PS-Logo glänzt auf der Vorderseite, während das Gehäuse mit subtilen Jubiläumsgravuren verziert ist. Die Konsolenverpackung selbst ist ein Sammlerstück: ein schwarz-graues Kunstwerk, das voller Anspielungen auf vergangene PlayStation-Generationen steckt.

Die PS5 Slim 30th Anniversary Edition kommt zudem mit exklusiven Jubiläumsinhalten, darunter spezielle Designs für das Dashboard, Avatar-Pakete und ein besonderes Jubiläums-Theme. Im Karton stecken außerdem exklusive Gimmicks wie ein einzigartiges Poster, PlayStation Shapes-Kabelbinder und ein USB-Kabel im PSone-Design. Zusätzlich erhalten Käufer ein spezielles Faceplate für das optional erhältliche Disc-Laufwerk sowie einen separaten Standfuß.

Die Inhalte im Überblick:

Limited Edition PS5 Digital Edition-Konsole

Limited Edition DualSense Wireless-Controller

Limited Edition Konsolen-Cover für Disc-Laufwerk

Limited Edition vertikaler Standfuß

1-TB-SSD

2 horizontale Standfüße

HDMI-Kabel

Netzkabel

Original-Steckergehäuse im Stil eines PlayStation-Controllers

4 PlayStation Formen-Kabelbinder

PlayStation-Sticker

Limited Edition PlayStation-Poster

PlayStation-Büroklammer

Druckerzeugnisse

ASTRO’s PLAYROOM (Vorinstalliert)

PS5 Slim 30th Anniversary Edition vorbestellen

Die PS5 Slim 30th Anniversary Edition ist eine limitierte Auflage und wird daher nur in begrenzter Anzahl verfügbar sein. Momentan ist dieses Sammlerstück ausverkauft, allerdings scheint Sony gelegentlich neue Pre-order Phasen zu starten, so wie am gestrigen Dienstag in den USA. Ob es weitere Vorbestellmöglichkeiten in Europa geben wird, ist derzeit unbekannt.

Offiziell verfügbar wird die PS5 Slim 30th Anniversary Edition ab dem 21. November 2024 sein.