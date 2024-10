PS5 Pro Auslieferung hat begonnen, noch 8 Tage bis zum Launch

Der Countdown zum Launch der PS5 Pro hat begonnen, und Sony zieht alle Register, um das Interesse an der neuen Konsole weiter zu entfachen. Die ersten Geräte werden bereits an ausgewählte Pressevertreter ausgeliefert, die in den kommenden Tagen ihre Eindrücke veröffentlichen und so für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen sollen. Am 7. November ist es dann endlich soweit: Der weltweite Verkaufsstart der PS5 Pro steht bevor.

Einige neue Bilder der Konsole und des Verpackungsdesigns sind auf X aufgetaucht, geteilt von Genki Online. Diese zeigen die PS5 Pro im direkten Vergleich zu den bisherigen Modellen und verdeutlichen ihre Größe. Sie liegt irgendwo zwischen der klassischen PS5 und der kompakteren PS5 Slim – also ein neuer Kompromiss zwischen Leistung und Design, den viele Fans gespannt erwarten.

PS5 Pro Zusammenfassung

Technische Überraschungen gibt es jedoch kaum noch. Die Experten bei Digital Foundry haben als inoffizielles Sprachrohr von Sony in den vergangenen Tagen ausführlich über die PS5 Pro berichtet und sich fast übertrieben wohlwollend begeistert gezeigt. Die Konsole wird als leistungsstarker Schritt nach vorn beschrieben, mit deutlich verbesserten Grafiken und Raytracing-Skills, was vor allem in zukünftigen Top-Spielen zur Geltung kommen soll. Und natürlich werden auch Sonys heiß verehrte Influencer wieder bereitstehen, um ihre tiefgründigen (Hust) Einsichten in die Welt zu posaunen – vorausgesetzt, es gibt genug kostenlosen Kram. So sieht Marketing heute eben aus!

Doch trotz der lobenden Worte gibt es auch eine Kehrseite: Der Preis von 799 Euro sorgt bei vielen für Stirnrunzeln. Denn weder ein Laufwerk noch der vertikale Standfuß sind im Lieferumfang enthalten, und auch die Faceplates der Vorgängermodelle sind nicht kompatibel – ein Umstand, der einige Fans verärgert. Und als ob das nicht genug wäre, schafft es Sony auch nicht, das Laufwerk aktuell anzubieten. Das gab es so ähnlich ja schon einmal!

Die anfängliche Begeisterung über die PS5 Pro wird durch diese Faktoren etwas gedämpft. Viele Spieler stellen sich die Frage, ob ein Umstieg auf die PS5 Pro zu diesem Zeitpunkt für sie wirklich sinnvoll ist, insbesondere da Sony bereits andeutete, dass die aktuelle Konsolengeneration der PlayStation ihren Zenit überschritten hat. Eine PS6 ist also nicht mehr allzu fern, was viele Konsumenten in einen Wartemodus versetzen könnte.

Über 80 Spiele unterstützen die PS5 Pro

Bereits über 80 Spiele sind für die PS5 Pro optimiert und tragen das neue „Enhanced“-Label – mit weiter wachsender Tendenz. Spätestens mit dem erwarteten Release von GTA 6 im kommenden Jahr könnte die PS5 Pro zum echten Must-Have werden, denn der Titel gilt als einer der anspruchsvollsten dieser Generation. Bis dahin dürfte die Konsole vermutlich auch zu einem günstigeren Preis erhältlich sein. Die Vorbestellung der PS5 Pro ist weiterhin problemlos möglich.