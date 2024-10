PS5 Pro: 799 Euro anders investieren – Die coolsten Alternativen für maximalen Spaß!

Mit der Ankündigung der PS5 Pro und einem satten Vorbestellpreis von 799 Euro dürften einige Gamer skeptisch auf ihre Bankkonten blicken. Die Frage, die sich viele stellen, ist: Lohnt sich dieses teure Upgrade tatsächlich für ein paar zusätzliche Pixel und Frames?

Wer unsicher ist, ob der hohe Preis gerechtfertigt ist, für den haben wir ein paar spannende Alternativen zusammengestellt. Mit diesen Optionen könnt ihr ebenfalls großartige Spielerlebnisse haben – und das ohne die Bank zu sprengen.

PS5 Slim im Angebot – Viel Leistung für weniger Geld

Eine naheliegende Alternative ist die PS5 Slim, die aktuell für 379 Euro im Sale erhältlich ist. Sie bietet nach wie vor eine starke Leistung, ist kompakter und leichter und bleibt auch langfristig eine solide Wahl. Für den Preisunterschied zur PS5 Pro bleiben euch noch satte 420 Euro übrig, die ihr in hochwertige Spiele investieren könnt. Bei der beeindruckenden Spielebibliothek der PS5, die bereits Tausende von Titeln umfasst, ist das eine ausgezeichnete Investition.

Wer also auf den Pro-Status verzichten kann, aber dennoch nicht auf unterhaltsames Gaming verzichten möchte, sollte die PS5 Slim in Betracht ziehen. Mit dem gesparten Geld könnt ihr eure Sammlung erweitern oder in weiteres Zubehör investieren.

PS5 Slim Digital Edition Lieferumgang: Wireless-Controller, 1TB SSD, 2 horizontale Standfüße, HDMI Kabel, Netzteil, USB Kabel, ASTRO’s PLAYROOM (vorinstalliertes Spiel) 449 EUR 379 EUR See It

PlayStation VR2 – Immersive Erlebnisse ab 579 Euro

Eine völlig neue Dimension des Spielens könnt ihr mit dem PlayStation VR2 erleben. Für rund 579 Euro erhaltet ihr das neueste Virtual-Reality-Headset von Sony, das euch mitten ins Geschehen katapultiert. Mit über 266 verfügbaren und angekündigten Spielen, darunter Blockbuster wie Resident Evil Village, No Man’s Sky und viele mehr, bietet VR2 eine immersive Erfahrung, die mit herkömmlichem Gaming schwer zu vergleichen ist.

Wer also nach etwas Abwechslung sucht und bereit ist, in die virtuelle Realität einzutauchen, kann sich für weniger Geld als die PS5 Pro ein komplett neues Spielerlebnis sichern. Der Wow-Faktor ist garantiert, und das Beste: Ihr habt noch immer genügend Budget übrig, um eure Lieblingsspiele für das VR2-Headset zu erwerben. Alien und Metro kommen erst noch!

PlayStation VR2 Entfliehe in Welten, die sich absolut real anfühlen, real aussehen und real klingen – mit VR-Gaming der nächsten Generation mit PlayStation®VR2. 599 EUR 579 EUR See It

Mehr Spielspaß mit Freunden – Investiert in DualSense Controller

Vielleicht seid ihr bereits glückliche Besitzer einer PS5 und überlegt, wie ihr euer Gaming-Erlebnis aufwerten könnt, ohne gleich eine Pro-Version zu kaufen. Ein zweiter DualSense Controller ist hier die perfekte Lösung. Spiele wie EA Sports FC 25, Gran Turismo 7 oder Dragon Ball: Sparking! ZERO laden dazu ein, gemeinsam auf der Couch zu zocken und den Wettbewerbsgeist zu wecken. Denn was macht mehr Spaß als gemeinsam vor Ort zu spielen?

Mit einem zusätzlichen Controller könnt ihr euren Spaß verdoppeln – und sogar eine Limited Edition erwerben, die optisch ein besonderes Highlight ist. Kostenpunkt: Rund 69 Euro pro Controller. Das heißt, ihr habt immer noch genügend Spielraum für weitere Gaming-Accessoires oder neue Spiele. Zur Auswahl bei Amazon.de.

DualSense Edge – Das Pro-Upgrade für Perfektionisten

Für alle, die ihre Gaming-Skills auf ein neues Level heben möchten, ohne gleich eine PS5 Pro zu kaufen, könnte der DualSense Edge eine interessante Option sein. Mit einem Preis von derzeit 199 Euro ist dieser Controller speziell für ambitionierte Spieler entwickelt. Er bietet eine individualisierbare Steuerung, austauschbare Stick-Module und eine präzise Tastenbelegung, die euch in kompetitiven Spielen wie Call of Duty oder Fortnite einen entscheidenden Vorteil verschaffen kann.

Im Vergleich zur PS5 Pro spart ihr eine Menge Geld und bekommt dennoch ein wertvolles Upgrade für euer Spielerlebnis.

DualSense Edge Controller Der DualSense Edge Wireless-Controller wurde mit dem Fokus auf hohe Leistung und Individualität entwickelt 239 EUR 199 EUR See It

Technik-Upgrade: Ein neuer TV oder eine 3D-Soundbar

Wer wirklich das Beste aus seiner PS5 herausholen möchte, sollte vielleicht über ein Upgrade für den eigenen Fernseher nachdenken. Moderne 4K-TVs, die HDR, Dolby Vision und variable Bildwiederholraten (VRR) unterstützen, bieten eine atemberaubende Bildqualität, die das visuelle Erlebnis steigern – und das oft zu Preisen, die unter dem der PS5 Pro liegen. Besonders TV-Geräte von Samsung, LG oder Sony bieten eine unglaubliche Farbbrillanz und flüssige Bewegungsabläufe, die jedes Spiel in neuem Glanz erstrahlen lassen und vermutlich einen viel größeren Unterschied ausmachen.

Ein weiteres Upgrade, das oft unterschätzt wird, ist der Sound. Eine 3D-Soundbar, wie die beliebten Modelle von Sonos oder Klipsch, kann das Spielerlebnis um ein Vielfaches intensivieren. Die Soundeffekte werden noch lebensechter, und die akustische Ortung von Gegnern in Spielen wie Call of Duty oder The Last of Us Part II ist unglaublich präzise. Für unter 799 Euro lässt sich also auch das Audioerlebnis auf Pro-Niveau bringen. Brandheiß unter den Soundbars ist derzeit die Klipsch Flexus-Serie (unser Review), die Kinosound zum fairen Preis liefert.

Fazit: mehr Optionen, mehr Spaß!

Die PS5 Pro mag beeindruckende Leistungsdaten bieten, aber das bedeutet nicht, dass sie die einzige Möglichkeit ist, euer Gaming auf das nächste Level zu heben. Egal, ob ihr mit der PS5 Slim Geld sparen, in die virtuelle Realität mit PlayStation VR2 eintauchen oder einfach nur eure aktuelle Konsole mit Zubehör aufrüsten möchtet – es gibt viele spannende Alternativen. Für die 799 Euro, die ihr für die PS5 Pro ausgeben würdet, könnt ihr euch gleich mehrere dieser Optionen sichern und so noch mehr Spielspaß herausholen.