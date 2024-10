Sonix x Shadows Generations: Animationsfilm ‚Dunkle Anfänge‘ stimmt auf den Release ein

Heute hat Sonic Team die ersten Episoden des neuen Prolog-Animationsfilms Sonic X Shadow Generations: Dunkle Anfänge veröffentlicht. Die Serie dreht sich um Shadow the Hedgehog, der mit seiner tragischen Vergangenheit konfrontiert wird, um den Ursprung seiner quälenden Albträume zu ergründen. In diesen Visionen spiegeln sich Konflikte und Verluste wider, die ihn seit Langem plagen.

In der ersten Episode werden Shadows Erinnerungen an seine Kindheitsfreundin Maria thematisiert, deren Schicksal eine zentrale Rolle in seiner persönlichen Geschichte spielt. Diese düstere und emotionale Episode zeigt, wie tief Shadows Wunden reichen und legt den Grundstein für die kommenden Ereignisse.

In Episode 2 wird Shadow vor die Wahl gestellt, zwischen seinen Verbündeten und Dr. Eggman zu stehen. Im Kreuzfeuer muss er sich fragen, ob seine Sehnsucht nach Frieden die Risiken wert ist. Die Serie verspricht spannende Wendungen, da Shadow zwischen seiner Vergangenheit und seiner Zukunft hin- und hergerissen wird. Sonic X Shadow Generations könnte ein emotionaler Tiefgang für Fans der Sonic-Reihe werden, da es neue Facetten einer der beliebtesten Figuren der Serie aufzeigt.

Die dritte und letzte Episode von Sonix x Shadows Generations: Dunkle Anfänge folgt am 10. Oktober 2024. Bis dahin kann Sonix x Shadows Generations: Dunkle Anfänge vorbestellt werden und sich dabei einen exklusiven Legacy-Skin für den modernen Sonic sichern, der von seinem Look in Sonic Adventure inspiriert ist. Käufer der Digital Deluxe Edition erhalten zudem einen besonderen Vorteil: drei Tage früheren Zugang zum Spiel sowie exklusive Zusatzinhalte.

Zusätzlich bietet die Physical Day One Edition ein besonderes Sammlerstück. Wer diese Version vorbestellt, erhält das 28-seitige Tagebuch von Gerald Robotnik, in dem der Wissenschaftler seine Erlebnisse und Erkenntnisse bei der Erschaffung von Shadow und der ARK-Weltraumstation dokumentiert hat.

SEGA hat aktuell erklärt, dass sie sich auch zukünftig auf neue Sonic-Spiele freuen können, auch wenn sie auf älterer Hardware wie der PS5 oder Nintendo Switch unterwegs sind.