Tomb Raider IV-V-VI Remastered für 2025 angekündigt

Es ist Zeit, deine Kletterausrüstung rauszuholen, die Fackel zu entzünden und euch wieder in den Rausch des Abenteuers zu stürzen. Die Welt wartet – und nur ihr könnt sie retten! Tomb Raider IV-V-VI Remastered erscheint am 14. Februar 2025 .

The Last Revelation, Chronicles und Angel of Darkness – diese Klassiker der Gaming-Geschichte lassen euch erneut oder zum ersten Mal in die Rolle der ikonischen Archäologin schlüpfen. Kämpft euch darin durch die tückischen Pyramiden Ägyptens, erlebt geheime Missionen aus Laras Vergangenheit und entwirrt die mysteriösen alchemistischen Experimente in den düsteren Straßen von Paris.

Aber das ist noch lange nicht alles: Spieler können sich auf neue, moderne Steuerungen freuen, die für ein flüssigeres Spielerlebnis sorgen. Und keine Sorge, wenn ihr es lieber traditionell mögt – die ikonischen „Panzersteuerungen“ sind natürlich auch noch da. Der Fotomodus, der in der Tomb Raider I-II-III Remastered-Trilogie so beliebt war, ist ebenfalls wieder mit dabei. Doch jetzt gibt es sogar brandneue Posen, die deine epischsten Momente festhalten!

