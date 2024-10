Tomb Raider feiert historischen Erfolg: Über 100 Millionen verkaufte Spiele und neue Abenteuer in Sicht

Die Tomb Raider-Reihe hat sich seit ihrem Debüt 1996 zu einem der bedeutendsten Franchises in der Videospielwelt entwickelt. Mit der jüngsten Ankündigung von „Tomb Raider IV-V-VI Remastered“ für die aktuellen Konsolen dürfen sich Fans auf eine aufregende Neuauflage freuen. Doch das ist nicht alles – die Reihe feiert einen beeindruckenden Meilenstein: Über 100 Millionen verkaufte Spiele weltweit.

Crystal Dynamics, das Studio hinter dem Erfolg von Tomb Raider, zeigt sich tief bewegt: „Wir sind unglaublich geehrt, diesen Meilenstein zu erreichen und danken den Fans sowie den Entwicklern und Künstlern, die Tomb Raider seit fast drei Jahrzehnten mitgestaltet haben.“ Diese bemerkenswerte Verkaufszahl ist ein Beweis für die anhaltende Popularität der Abenteuer von Lara Croft, der charismatischen Archäologin, die mittlerweile als Kultfigur in der Gaming-Welt gilt. Die Mischung aus actiongeladenen Abenteuern, cleveren Rätseln und einer starken, unabhängigen Heldin hat die Serie zu einem Dauerbrenner gemacht.

Zusammen mit Amazon entsteht derzeit ein brandneues AAA-Adventure rund um Lara Croft, das voraussichtlich im kommenden Jahr enthüllt wird.

Tomb Raider Animated Series ab sofort auf Netflix

Neben den Videospielen erweitert Tomb Raider kontinuierlich sein Universum. So ist aktuell die neue Netflix-Serie „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ erschienen. Diese Zeichentrickserie, gesprochen von Hayley Atwell, knüpft an die Ereignisse der „Survivor Trilogy“ an und bringt Lara in neue gefährliche Abenteuer. Nachdem ein mächtiges Artefakt aus Croft Manor gestohlen wurde, muss Lara sich ihrer Vergangenheit stellen und herausfinden, welche Art von Heldin sie sein will. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft ist ab sofort bei Netflix zu sehen.

Hochwertige Lara Croft Statue von Dark Horse

Auch Fans von Sammlerstücken kommen auf ihre Kosten: Dark Horse Direct hat kürzlich einen ersten Vorgeschmack auf eine neue Lara Croft PVC-Statue veröffentlicht. Die Statue zeigt Lara in ihrer Survivor Era und fängt den ikonischen Look der modernen Abenteurerin perfekt ein. Diese Figur wird sicherlich ein Muss für Sammler und Fans gleichermaßen sein, besonders da sie das Erbe von Lara Croft in greifbarer Form würdigt.

Lara Croft Statue von Dark Horse

Das Tomb Raider-Franchise ist also lebendiger denn je, mit neuen Spielen, einer Netflix-Serie und exklusiven Sammlerstücken, die das Vermächtnis von Lara Croft weiter festigen. Fans dürfen sich auf viele weitere Abenteuer freuen! Alle weitereren Neuigkeite zu diesem Meilenstein können auf der offiziellen Webseite nachgelesen werden.