Hunt: Showdown 1896 enthüllt schauriges Halloween-Event und neuen Spielmodus

Crytek freut sich, das neue Event „Harvest of Ghosts“ und den zeitlich begrenzten Spielmodus „Bounty Clash“ für Hunt: Showdown 1896 zu Halloween ankündigen zu können. Spieler dürfen sich in den kommmenden Wochen auf spannende Inhalte freuen, die sowohl Action als auch neue Belohnungen bieten.

Der neue Modus „Bounty Clash“ wird von Mittwoch, dem 16. Oktober, bis Sonntag, dem 20. Oktober, spielbar sein und danach jedes Wochenende während des Events zur Verfügung stehen. Das Event selbst, „Harvest of Ghosts“, läuft vom 16. Oktober bis zum 26. November und bringt viele neue Herausforderungen und Mechaniken ins Spiel.

Neuer Spielmodus: Bounty Clash

In „Bounty Clash“ erleben Spieler ein schnelles, intensives Gameplay. Sie starten in einem zufälligen Gebiet mit einem Boss-Target und müssen so schnell wie möglich den Boss erledigen und den verfügbaren Token einsammeln. Dabei gilt es, Feinde innerhalb von 15 Minuten abzuwehren und sich den Sieg zu sichern. Jede Sekunde zählt! Der Modus übernimmt die Jäger direkt aus dem Hauptspiel, sodass der Einsatz noch höher ist. Gespielt wird in den modifizierten Gebieten von Mammon’s Gulch oder Stillwater Bayou, und die Spieler werden basierend auf ihrer MMR gematcht. Allerdings beeinflussen die Ergebnisse des Modus das Ranking nicht, was den Fokus ganz auf den Spaß an schnellen Matches lenkt.

Das „Harvest of Ghosts“-Event

Das Halloween-Event „Harvest of Ghosts“ bringt eine düstere neue Phase der Korruption in die Welt von Hunt: Showdown 1896. Zum ersten Mal sind zwei Incursions gleichzeitig aktiv, was zu einem beispiellosen Zustand führt. Im Zentrum der Handlung steht ein mysteriöser Jäger namens „Harvest“, der die Mächte hinter Dark Sight manipuliert hat. Er erschafft seltene Werkzeuge wie das Dark Dynamite und zieht Jäger an, die die Verderbnis für sich nutzen wollen. Diese Jäger schließen sich drei unterschiedlichen Pakten an, die während des Events gegeneinander kämpfen.

Die drei Pakte: Spieler können sich einem von drei Pakten anschließen, die jeweils ihre eigenen einzigartigen Vorteile bieten.

Der Wilderness Pact kämpft gegen die Ausbreitung der Verderbnis und verleiht Mobilität und Überlebensfähigkeiten.

kämpft gegen die Ausbreitung der Verderbnis und verleiht Mobilität und Überlebensfähigkeiten. Der Pact of Omens setzt auf die Verderbnis als Waffe und bietet taktische Vorteile in Bezug auf Geräusche und Sicht.

setzt auf die Verderbnis als Waffe und bietet taktische Vorteile in Bezug auf Geräusche und Sicht. Der Smugglers Pact versucht, Dark Sight-Artefakte zu stehlen und entfesselt neue Feuerkraft aus Schmuggelware.

Neue Ausrüstung und Waffen

„Harvest of Ghosts“ führt zudem eine Reihe neuer Waffen und Ausrüstungen ein, darunter:

Bomb Launcher : Eine Waffe, die explosive Harpunen abfeuert.

: Eine Waffe, die explosive Harpunen abfeuert. Maynard Sniper : Ein mächtiges Scharfschützengewehr.

: Ein mächtiges Scharfschützengewehr. Auto-4 Short : Eine kompakte, halbautomatische Schrotflinte.

: Eine kompakte, halbautomatische Schrotflinte. Centennial Pointman : Ein Repetiergewehr mit hoher Mündungsgeschwindigkeit.

: Ein Repetiergewehr mit hoher Mündungsgeschwindigkeit. Rival 78 Mace : Eine Doppellauf-Schrotflinte mit einem daran befestigten roten Knüppel.

: Eine Doppellauf-Schrotflinte mit einem daran befestigten roten Knüppel. Dark Dynamite Satchel: Dynamitstangen, die per Dark Sight gezündet werden können.

Das „Harvest of Ghosts“-Event bietet in diesem Jahr eine großartige Gelegenheit, sich neuen Herausforderungen zu stellen und gleichzeitig aufregende Belohnungen zu verdienen. Bald geht’s los!