Longdue: Disco Elysium-Macher kündigen neues Studio und spannendes Projekt an

Auch wenn Longdue von Disco Elysium und anderen Kult-Klassikern inspiriert ist, will das Studio bewusst neue Wege gehen. Sie möchten sicherstellen, dass ihr Debütspiel nicht nur eine Hommage an vergangene Meisterwerke ist, sondern eine bedeutende Bereicherung für das Rollenspiel-Genre darstellt. Dabei liegt der Fokus auf einem tiefgründigen Storytelling, das sowohl emotionale als auch intellektuelle Relevanz hat.

In einer Pressemitteilung äußerte sich Grant Roberts, der Narrative Director von Longdue, begeistert über das kommende Projekt: „Wir lassen uns von Jahrzehnten klassischer Rollenspiele inspirieren – von Ultima und Wizardry über Fallout und Planescape bis hin zu Disco Elysium. Unser Ziel ist es, das psychologische Rollenspiel weiterzuentwickeln und eine Geschichte zu erzählen, die sowohl die innere Welt der Charaktere als auch die äußere Umgebung, in der sie sich bewegen, eng miteinander verwebt.“

