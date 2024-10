Rogue Waters: Das Piraten Rogue-like findet den Weg auf die PS5 und Xbox

Das Spiel trumpft außerdem mit einer dynamischen Spielwelt auf, die sich bei jedem Durchlauf verändert und so immer wieder neue Herausforderungen bereithält. Die Kämpfe in Rogue Waters sind dabei alles andere als gewöhnlich: Zu Land und auf See kannst du nicht nur die Karte manipulieren, sondern auch die Artillerie deines Schiffs nutzen, um dir in hitzigen Schlachten einen Vorteil zu verschaffen. Diese Möglichkeit, das Terrain gezielt zu beeinflussen, verleiht den Gefechten eine besonders strategische Note.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Kapitäns, dessen Aufgabe es ist, eine Crew zusammenzustellen, die sich aus einzigartigen, oft eigenwilligen Charakteren zusammensetzt. Mit jedem neuen Mitglied eröffnen sich spannende taktische Möglichkeiten, da jeder Charakter über einen zufälligen Fähigkeitsbaum verfügt. So entwickelt sich seine Crew ständig weiter, wodurch kein Durchlauf dem anderen gleicht.

Tripwire Presents hat offiziell angekündigt, dass das taktische Rogue-lite Rogue Waters am 4. Februar 2025 auf Konsolen, einschließlich PS5, Xbox Series X|S und Switch. Rogue Waters entführt die Spieler in eine düstere Piratenwelt, die von einem Fluch heimgesucht wird. Das Herzstück des Spiels bildet die intensive Kombination aus rundenbasierten Kämpfen und Roguelite-Elementen.

