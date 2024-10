Dying Light: The Beast – Techland lobt PSSR, nur der Anfang

PSSR ist ein neuer Ansatz für das Supersampling, der es der PS5 Pro ermöglicht, Spiele mit hoher visueller Qualität bei 4K-Auflösung und einer flüssigen Framerate von 60 Bildern pro Sekunde darzustellen – und in einigen Fällen sogar 8K-Auflösung zu unterstützen. Smektała äußerte, dass Sonys PlayStation Spectral Super Resolution ein wichtiger Schritt für die Branche sein könnte, da die Technologie Entwicklern mehr kreative Freiheit gibt, ohne ständig auf die Hardware-Leistung achten zu müssen. Sollte diese Technologie tatsächlich zum neuen Standard werden, könnte sich PSSR als zukunftsweisender herausstellen als der reine Leistungsschub der GPU. Ähnliche Töne schlug auch Digital Foundry an, die bei Horizon Forbidden West nicht weniger beeindruckt waren.

Diese GPU-Verbesserungen ermöglichen nicht nur eine höhere visuelle Wiedergabetreue, sondern sorgen auch für ein flüssigeres Gameplay – selbst bei höheren Auflösungen. Dies ist besonders für Titel wie Dying Light: The Beast entscheidend, da die Spieler vollständig in das Spielgeschehen eintauchen sollen. Doch es ist nicht nur die GPU-Leistung, die für Aufsehen sorgt. Smektała weist darauf hin, dass die proprietäre KI-Upscaling-Lösung der PS5 Pro, die sogenannte PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), möglicherweise noch bedeutsamer sein könnte.

Eine besonders interessante Anwendung der neuen PS5 Pro-Funktionen wird im kommenden Titel Dying Light: The Beast erwartet. Das Spiel, das von Techland entwickelt wird und als eigenständiger Nachfolger des ersten Dying Light-Teils gilt, bringt den beliebten Protagonisten Kyle Crane zurück. Laut Tymon Smektała, dem Franchise-Direktor von Techland, eröffnet die GPU der PS5 Pro eine völlig neue Ebene der Flexibilität, die den Entwicklern bisher nicht zur Verfügung stand. In einem Interview mit GamingBolt erklärte Smektała: „Wir fangen gerade erst an, die vollen Fähigkeiten der PS5 Pro zu entdecken, aber es ist schon jetzt aufregend, da sie uns viel mehr Flexibilität bei Grafik und Leistung bietet.“ Besonders die Fähigkeit, detailreiche Umgebungen und komplexe Wettereffekte zu realisieren, sei für die immersive Spielerfahrung von Dying Light: The Beast von zentraler Bedeutung.

Die PS5 Pro steht unmittelbar in den Startlöchern – ein Ereignis, auf das viele Gaming-Fans lange gewartet haben. Die neue Konsole von Sony verspricht nicht nur eine beeindruckende Grafikleistung, sondern auch ein neues Maß an Flexibilität für Entwickler. Ein Blick auf die technischen Verbesserungen zeigt das Potenzial, das die PS5 Pro für kommende Spiele bieten könnte.

