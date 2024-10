Dying Light 2 – Tower Raid: Halloween Run kehrt heute zurück

Die acht Stockwerke des Tower Raids sind nicht nur neu dekoriert, sondern bieten auch neue Gameplay-Twists, die selbst erfahrenen Überlebenskämpfern einiges abverlangen. Am Ende wartet ein mächtiger Boss, der den finalen Kampf in einem gespenstischen Ambiente noch intensiver macht.

Heute startet der Tower Raid in die Halloween-Saison, die bis zum 20. November dauert. Für neue und erfahrene Spieler bietet das Event jede Menge Nervenkitzel. Das Besondere: Jede Woche gibt es neue Inhalte! Schon in der ersten Woche können sich Spieler auf ein neues Fortschrittssystem mit aufregenden Belohnungen freuen, und ab der zweiten Woche sich im Elite-Modus messen. Woche drei bringt tägliche Kopfgelder mit neuen Herausforderungen und Belohnungen.

Die gruselige Jahreszeit hat Einzug gehalten, und „ Dying Light 2 Stay Human “ feiert das mit einem schaurigen Event: dem Tower Raid: Halloween Run ! Die Stadt Villedor ist zurück in ihrem festlichen Glanz und öffnet die Tore des Tower Raid für ein unvergessliches Halloween-Erlebnis. Für alle furchtlosen Abenteurer warten hier brandneue Level, schaurige Charaktere, mächtige Waffen und jede Menge Belohnungen. Doch das Highlight? Ein gruseliger Bosskampf wartet am Ende des Turms auf Sie – die ultimative Herausforderung für alle, die den Mut haben, sich dieser schattenhaften Bedrohung zu stellen.

