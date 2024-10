PlayStation Plus Essential: November-Spiele und aufregender Day-One-Release enthüllt

Sony hat die monatlichen Spiele im November 2024 für PlayStation Plus Essential-Abonnenten vorgestellt. Ab dem 5. November bis zum 2. Dezember stehen den Spielern erneut drei spannende Titel zur Verfügung, die jede Menge Abwechslung bieten, darunter der Day One-Release DEATH NOTE Killer Within.

PlayStation Plus bekommt neuen Day One-Release

An erster Stelle steht Death Note: Killer Within für PS5 und PS4. Dieses neuartige Online-Deduktionsspiel kann mit bis zu 10 Spielern gespielt werden und verspricht ein intensives, strategisches Erlebnis. Die Spieler werden in zwei Teams aufgeteilt, die gegensätzliche Ziele verfolgen: Entweder gilt es, den mysteriösen L zu eliminieren, der die Macht Kiras bedroht, oder das Death Note zu erlangen, um den eigenen Sieg zu sichern.

Die Herausforderung liegt darin, die Identität der anderen Spieler herauszufinden, während man gleichzeitig seine eigene verborgen hält. Jede Partie entwickelt sich zu einem spannenden Katz-und-Maus-Spiel, in dem das Death Note unter den Spielern versteckt ist. Mit vielfältigen Rollen, die jeweils eigene Eigenschaften und Strategien mit sich bringen, ist Death Note: Killer Within ein Muss für Fans der Serie und all jene, die ihre taktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen möchten.

Einstiger PS5 Exklusivtitel erneut im Line-up

Der zweite Titel in der Auflistung ist Ghostwire: Tokyo (unser Review) für PS5. Hierbei handelt es sich um ein Action-Adventure, das in einer von übernatürlichen Kräften überrannten Version Tokios spielt. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Protagonisten, der sich mit einem mysteriösen Geist zusammenschließt, um die düstere Wahrheit hinter dem plötzlichen Verschwinden der Bevölkerung zu ergründen. Mit einem beeindruckenden Arsenal an Fähigkeiten gilt es, sich den Gefahren der Stadt zu stellen und die Geheimnisse, die im Schatten lauern, zu enthüllen.

Last but not least haben wir Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged für PS5 und PS4. Hier können Spieler in rasanten Rennen mit über 130 Fahrzeugen, einschließlich Hot Wheels Originals und Monster Trucks, antreten. Der Spielmodus bietet eine Vielzahl von Herausforderungen und atemberaubenden Umgebungen, in denen man seine Fahrkünste unter Beweis stellen kann. Der neuartige Streckeneditor ermöglicht es den Spielern zudem, ihre eigenen Strecken zu gestalten oder die besten Kreationen der Community auszuprobieren.

Damit laufen die letzten Stunden, um sich die monatlichen Spiele aus dem aktuellen Oktober zu sichern.