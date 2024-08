Santa Monica Studios: Erneut Hinweise auf neue IP des God of War-Entwicklers

Seit einigen Jahren arbeitet das Santa Monica Studio an neuen Projekten, unter denen sich mindestens eine neue IP befindet. Hinweise auf diese wurden jetzt erneut im Lebenslauf eines Mitarbeiters gefunden.

Die Meldung an sich ist nicht neu und in kehrt in aller Regelmäßigkeit zurück. Es zeigt aber, dass die Pläne für die neue IP noch immer vorangetrieben werden. Parallel dazu entsteht womöglich das nächste God of War-Spiel, das sich die Santa Monica Studios stets offen gehalten haben.

Laut dem Character Supervisor Glauco Longhi auf LinkedIn ist die neue IP immer noch ein Thema in dem Studio, dessen Entwicklung erfahrungsgemäß deutlich länger dauert, als nur eine Fortsetzung einer bestehenden Marke zu produzieren.

Darin ist zu lesen:

„Santa Monica Studios ermöglichte mir, als Character Supervisor zurückzukehren und mich um die gesamte Charakterentwicklungspipeline für ihre neue IP zu kümmern. Hier bin ich also und freue mich, wieder hier zu sein, mit der Crew zu arbeiten und gemeinsam Charaktere in Videospielen voranzutreiben.“

Das Santa Monica Studio hat in der Vergangenheit mehrfach betont, dass sie durchaus interessiert sind, neue Projekte und Ideen zu entwickeln. Cory Barlog, der Creative Director von God of War (2018), zeigte sich in Interviews ebenfalls nicht abgeneigt, an einem neuen Projekt zu arbeiten, das von der God of War-Serie unabhängig ist.

Neues God of War nicht ausgeschlossen

Abgesehen davon ist ein weiteres God of War-Spiel nicht ausgeschlossen, zu dem es ebenfalls vermehrt Hinweise gibt. Zuletzt war in verschiedenen Jobbeschreibungen die Rede davon, dass Erfahrungen mit dem Kampfsystem in God of War von Vorteil wären.

„Bewerber, die sich mit den Combat-Design, Systemen, Mechaniken und Feinden in God of War (2018) und God of War Ragnarök (2022) auskennen, werden bevorzugt.“

Das ist oftmals ein Hinweis darauf, dass es mit der Marke irgendwie weitergeht. Im Fall von God of War gibt es aber auch einige Bedenken, ob die Serie einfach so fortgesetzt werden kann, notfalls mit einem neuen Protagonisten. Falls ja, hoffen nicht wenige, dass es Atreus in dem Fall nicht wird, der zuletzt als „schreckliche Fehlbesetzung“ beschrieben wurde. Weiterhin offen ist, was aus dem spekulierten God of War Remake geworden ist, das im vergangenen Jahr für Aufsehen sorgte.