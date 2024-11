Sony-Präsident Hiroki Totoki denkt laut nach: Warum Concord ein Misserfolg war

Totoki spricht von „verschiedenen Fenstern“, in denen Sony seine Spiele veröffentlichen möchte, um die Cannibalisation auf der eigenen Plattform zu verhindern. Das ist sicherlich eine kluge Idee, aber irgendwie fühlt es sich so an, als hätten sie bei „Concord“ einfach das falsche Fenster erwischt – oder besser gesagt, es gar nicht richtig getestet. Ein gewisses Maß an strategischer Überlegung und Timing scheinen bei dieser Veröffentlichung komplett gefehlt zu haben.

Totoki gestand ein, dass der Schritt in den Bereich der Live-Service-Spiele ein „Lernprozess“ sei. Na ja, das hätte man sich vielleicht auch ohne diese Katastrophe denken können. Was jedoch wirklich frappierend ist, ist die Ehrlichkeit, mit der er erklärte, dass man „viel früher“ die richtigen Ziele hätte setzen müssen. Vielleicht sollten sie einfach mal ein paar mehr Playtests einbauen, bevor sie ein Spiel der breiten Masse präsentieren. Hätte man doch vorher ahnen können, dass ein hastiger Sprung ins kalte Wasser nicht immer die besten Ergebnisse bringt.

Sony hat das Debakel mit „Concord“, einem Live-Service-Spiel, das nur 11 Tage nach seiner Veröffentlichung eingestellt wurde , noch nicht ganz verdaut. Während einer Q&A-Runde nach der letzten Finanzkonferenz gab Präsident Hiroki Totoki tiefere Einblicke in das, was schiefgelaufen ist. Und es scheint, als sei das Unternehmen bereit, ein paar Lektionen aus diesem Fehltritt zu ziehen. Absichtlich einen weiteren Fehltritt dieser Art zu fabrizieren, würde schließlich wie eine Einladung zum Scheitern wirken.

What do you think?