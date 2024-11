Dead Rising Deluxe Remaster: PS5 Pro Patch bringt Raytracing-Beleuchtung und spielbare Demo

Die Demo des Spiels ermöglicht es, das Remaster von Anfang an zu erleben. Spieler können sich jedoch darauf einstellen, dass es in einigen Bereichen Unterschiede zur Vollversion geben könnte. Ein kleiner Wermutstropfen: Speicherdaten aus der Demo können nicht auf das fertige Spiel übertragen werden. Dennoch bietet die Demo einen faszinierenden Einblick in den Zombie-Slasher.

Das sogenannte „ Enhanced Update “ nutzt die PS5 Pro-Hardware, um das Spielerlebnis in eine neue Dimension zu führen. Raytracing sorgt nicht nur für spektakuläre Reflexionen, sondern auch für eine beeindruckende Detailtreue, die vor allem in den Spiegelungen von Schaufenstern und der Kleidung des Hauptcharakters Frank zur Geltung kommt. Diese Verbesserungen waren unserem Ersteindruck besonders auffällig und verdeutlichen, wie die PS5 Pro die Möglichkeiten der aktuellen Konsolentechnologie nutzt.

What do you think?