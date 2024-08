Star Wars Outlaws 2 von Ubisoft angedeutet

Ubisoft könnte bereits Pläne für Star Wars Outlaws 2 vorbereiten, obwohl das erste Spiel erst in wenigen Tagen offiziell erscheint. Das deutet sich aus den Credits, die nach Abschluss eine zusätzliche Zwischensequenz offenbaren.

Während des Spiels gibt es immer wieder Rückblicke in Kays Vergangenheit, die von einer schwierigen Kindheit geprägt war, in der ihre Beziehung zu ihrer Mutter eine zentrale Bedeutung hat. Diese spielte eine entscheidende Rolle in ihrer Entwicklung und prägte Kays starkes Überlebensinstinkt. Ihre Mutter, eine ebenso clevere und unkonventionelle Persönlichkeit, lehrte Kay, sich in der gefährlichen Welt zurechtzufinden, in der das Gesetz nur eine Empfehlung ist. Diese Erziehung half Kay, sich schnell anzupassen und schlau genug zu sein, um in einer von Verbrechen und Korruption dominierten Galaxis zu überleben.

Die Beziehung zwischen Kay und ihrer Mutter ist jedoch nicht nur von gegenseitiger Unterstützung geprägt. Es gibt auch Spannungen und emotionale Verletzungen, die Kay stark beeinflussen. Die schwierige Bindung zu ihrer Mutter formte Kays Misstrauen gegenüber Autoritäten und ihren Wunsch nach Unabhängigkeit, was sich in ihrer Entscheidung zeigt, ihren eigenen Weg als Outlaw zu gehen.

Kay Vess und ihre Mutter in Star Wars Outlaws

Der Hinweis auf Star Wars Outlaws 2

Nachdem sich Kay als waschechter Outlaw in Star Wars Outlaws bewiesen hat und das Imperium zwar nicht besiegt, aber zumindest zurückgedrängt wurde, wird eine weitere Zwischensequenz freigeschaltet, in der Kay und ihre Mutter über die Zukunft sprechen und die in Kay etwas viel Größeres sieht, als nur einen Outlaw, der sich von Job zu Job hangelt.

Was Ubisoft Massive damit bezweckt, kann derzeit nur spekuliert werden. Denkbar wäre, dass man hier einen etwas runderen Abschluss gesucht hat, der etwas persönlicher auf Kay zugeschnitten ist, oder man sich die Türen schon einmal für eine potenzielle Fortsetzung offen hält. Alles ist ab diesem Punkt möglich und wird letztendlich davon abhängen, wie kommerziell erfolgreich Star Wars Outlaws am Ende ist.

Momenten sieht es ganz gut aus und viele internationale Reviews bescheinigen Star Wars Outlaws ein besseres Spiel zu sein, als erwartet wurde. Unsere Eindrücke zu Star Wars Outlaws können im aktuellen Review zum Spiel nachgelesen werden.