Star Wars Outlaws: Update 1.004 bringt mehr Freiheit für Schurken

Ab sofort steht der Patch 1.004 für Star Wars Outlaws zur Verfügung, den Ubisoft in einem neuen DevUpdate detailliert vorstellt. Bereits vor einigen Tagen wurde von einer Revolution des Kampfsystems gesprochen, das nun um neue Entscheidungsfreiheiten erweitert wird. So erhalten die Spieler mehr Möglichkeiten, Herausforderungen auf ihre eigene Weise zu meistern. Die wichtigsten Änderungen fassen wir in diesem Artikel zusammen.

Erzwungene Stealth-Mechanik wird entfernt

Ein zentrales Thema dieses Updates ist die Entscheidung, ob man mit einem heimlichen oder kämpferischen Ansatz vorgeht. Das Spiel hatte ursprünglich klare Grenzen zwischen Stealth- und Kampfelementen gesetzt, was dazu führte, dass Spieler bei bestimmten Quests gezwungen wurden, sich in den Schatten zu bewegen, um nicht entdeckt zu werden. Doch das Feedback der Community ließ die Entwickler erkennen, dass viele Spieler mehr Freiheit wollten. Ab dem Update 1.4.0 können Spieler nun entscheiden, wie sie jede Mission angehen möchten, ohne automatisch in den Kampf übergehen zu müssen, wenn sie beim Schleichen erwischt werden. Ein gescheiterter Stealth-Ansatz führt nicht zu einem Questversagen – stattdessen wird der Spieler direkt in den Kampfmodus versetzt.

Drew Rechner, Creative Director von Star Wars Outlaws, erklärt, dass die Wahlfreiheit der Spieler immer ein zentraler Bestandteil des Spiels war, doch das Entwicklerteam hat erkannt, dass sie diese Freiheit noch weiter ausbauen können. Die Entfernung von erzwungener Heimlichkeit bei vielen Quests ist nur der erste Schritt. Nun haben Spieler die Möglichkeit, entweder zu schleichen, zu kämpfen oder sogar beides miteinander zu kombinieren – je nachdem, welche Taktik ihnen am meisten zusagt. Für Fans des Stealth-Ansatzes bleibt dieser selbstverständlich weiterhin eine gültige Option.

Star Wars Outlaws – The Wreck-Mission

Kämpfe in Syndikatsbezirken möglich

Ein weiteres Highlight des Updates ist die Erweiterung des Kampfes in Syndikatsbezirken. Diese Gebiete, die zuvor nur durch heimliche Taktiken zugänglich waren, ermöglichen jetzt, sich durch brutale Auseinandersetzungen seinen Weg zu bahnen. Auch hier können die Spieler entscheiden, ob sie sich im Einklang mit dem Syndikat bewegen oder den offenen Kampf suchen – ein weiteres Beispiel für die erweiterte Entscheidungsfreiheit.

Die Änderungen gehen jedoch weit über Stealth und Kampf hinaus. Das Update erlaubt es den Spielern nun, Waffen, die sie im Spiel finden, länger zu behalten und diese in verschiedenen Szenarien strategisch einzusetzen. Ferner wurden bedeutendere Kampfentscheidungen eingeführt, wie das Zielen auf spezifische Körperteile für mächtige Kopfschüsse oder das Ausnutzen von Schwachstellen des Gegners. Diese Änderungen bringen mehr Tiefe in die Kämpfe und ermöglichen es den Spielern, dynamische und taktische Entscheidungen zu treffen, die das Spiel noch abwechslungsreicher gestalten.

Das Ziel der Entwickler von Star Wars Outlaws ist klar: den Spielern die größtmögliche Freiheit zu bieten, um das Spiel auf ihre eigene Weise zu erleben. Mit diesen Neuerungen werden die Spieler ermutigt, ihren eigenen Stil zu finden und zu verfolgen, sei es durch List, Gewalt oder eine Mischung aus beidem. Das Entwicklerteam freut sich darauf, weiterhin Feedback von der Community zu erhalten und das Spiel kontinuierlich zu verbessern.

Das rund 7 Gigabyte große Update 1.004 für Star Wars Outlaws ist ab sofort erhältlich. Das Spiel ist auch im Black Week Sale enthalten und für nur 54,99 Euro erhältlich. Damit erhaltet ihr eines der besten Spiele des Jahres, vor allem nach den zahlreichen Updates. Unsere Eindrücke zum Spiel gibt es ergänzend im PlayFront Review nachzulesen.