Flint: Treasure of Oblivion – Finaler Release-Termin und neue Gameplay-Details zum Piraten-Adventure

Mit der Veröffentlichung des zweiten Videos, das noch mehr Gameplay-Details liefert, dürfen sich Fans auf weitere spannende Enthüllungen freuen. „Flint: Treasure of Oblivion“ wird am 17. Dezember 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

In diesem Piraten-Adventure werden Spieler in ein historisch inspiriertes Abenteuer mit Fantasy-Elementen geworfen, bei dem sie an der Seite von Kapitän Flint und seiner Crew auf Schatzsuche gehen. Doch was macht das Spiel besonders? Ein Fokus auf strategisches Crew-Management, ein vielfältiges Waffenarsenal und packende Nahkämpfe.

Microids und Savage Level haben kürzlich ein brandneues Video zu „ Flint: Treasure of Oblivion“ veröffentlicht, das nicht nur den Release-Termin am 17. Dezember 2024 bestätigt, sondern auch spannende Gameplay-Mechaniken vorstellt.

