Max Payne 1&2 Remake: Remedy möchte Erwartungen von Rockstar Games übertreffen

Was Rockstar Games und Remedy weiterhin offen lassen, ist, wann das Max Payne 1&2 Remake erscheinen wird. Hier heißt es also weiterhin Geduld haben.

Ein weiterer spannender Punkt, der während der Präsentation angesprochen wurde, ist die finanzielle und vermarktungstechnische Unterstützung durch Rockstar Games . Während Rockstar das Remake weiterhin vollständig finanziert, sorgt das Unternehmen auch für die Vermarktung des Spiels. Dies gibt Remedy nicht nur die nötige Sicherheit, sondern auch die Freiheit, sich auf die kreative Seite der Entwicklung zu konzentrieren. In Bezug auf die Qualität hebt Remedy hervor, dass die Standards von Rockstar Games dabei stets als Maßstab dienen. „Wir haben eine großartige Beziehung zu Rockstar und unser Entwicklungsteam erfüllt die sehr hohen Erwartungen, die Rockstar und Remedy an das Projekt gestellt haben“, erklärte Remedy COO Johannes Paloheimo.

Das Hauptziel von Remedy bei der Neuauflage des Spiels ist klar: ein „exzellentes, kommerziell erfolgreiches Max Payne 1&2 Remake“ zu schaffen. Diese Aussage spiegelt sich nicht nur in der Entwicklung des Spiels wider, sondern auch in der Schaffung eines starken Actionspiel-Teams, das aus erfahrenen Remedy-Mitarbeitern sowie neuen Talenten besteht. Virtala betont, dass das Team alles daran setzen wird, die hohen Erwartungen zu erfüllen, die sowohl Remedy als auch Rockstar an das Projekt stellen. Die Entwicklung soll dabei nicht nur ein technisches Meisterwerk werden, sondern auch das nostalgische Spielerlebnis bewahren, das Max Payne zu einem Klassiker gemacht hat.

