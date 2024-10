The Last of Us: Part II – PS5 Pro Patch 1.2.0 ist online, das wird geboten

Für „The Last of Us Part II Remastered“ ist ab sofort der PS5 Pro Patch 1.20 verfügbar, der spannende Neuerungen sowie eine Vielzahl von Fehlerbehebungen umfasst. Nach ersten Analysen erhalten Spieler damit die beste Version des Spiels auf PS5.

Das Highlight des Updates ist die Integration von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), wie Naughty Dog erklärt. Diese Technologie ermöglicht es, das Spiel in einem neuen „Pro“-Modus mit einer Auflösung von 1440p zu rendern, während PSSR das Bild auf beeindruckende 4K hochskaliert. Gleichzeitig wird eine flüssige Bildwiederholrate von 60 fps beibehalten. Zusätzlich bleiben die beliebten Modi „Performance“ und „Fidelity“ erhalten, die ein reibungsloseres und grafisch noch beeindruckenderes Erlebnis bieten.

Damit das volle Potenzial dieser neuen Rendering-Modi ausgeschöpft werden kann, wird neben der PlayStation 5 Pro auch ein kompatibles 4K-Display empfohlen.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Das Update behebt eine Reihe kleinerer, aber relevanter Probleme im Spiel. Ein langwieriger Bug, bei dem PS4-Trophäen nach dem Import der Speicherdaten nicht freigeschaltet wurden, ist nun behoben. Auch einige Gameplay-Fehler, wie Abbys verschwindender Torso bei bestimmten Bonus-Skins, wurden ausgemerzt.

Für Fans, die tief in die Spielstatistiken eintauchen, gibt es gute Nachrichten: Probleme mit der korrekten Zählung von Kills und Betäubungsbombenstatistiken wurden behoben. Ferner sorgt das Update für Verbesserungen beim Speedrunning und beim Modus „Verbessertes Zuhören“, der jetzt wie vorgesehen funktioniert.

Barrierefreiheit und Lokalisierung

Das Update bringt auch zusätzliche Barrierefreiheitsfunktionen, die das Spielerlebnis für Menschen mit Handicap noch zugänglicher machen. Diese Features passen sich automatisch an die Einstellungen der PlayStation 5 an. Zudem wurden kleinere Lokalisierungsfehler in verschiedenen Sprachen korrigiert, sodass Spieler weltweit eine präzisere Übersetzung genießen können.

Der Patch 1.2.0 ist kostenlos verfügbar und „The Last of Us Part II Remastered“ somit ein Day One-Titel auf der PS5 Pro, die ab dem 07. November erhältlich sein wird. Einige Vergleichsvideos von Digital Foundry gibt es unter diesem Link.