Astro Bot: Special Bot #4 in Astro’s Playroom verfügbar

Hinter den Special Bots stehen Cameos zu Bloodborne, Returnal, Gran Turismo und Ape Escape, die alle mit einer eigenen Trophäe daherkommen, sobald diese gefunden wurden. Außerdem wurde ein Special Celebration Countdown in Astro’s Playroom gestartet, um den Release von Astro Bot in wenigen Tagen zu feiern.

Wenige Tage vor dem Release von Astro Bot ist ab sofort der vierte Special Bot in Astro’s Playroom verfügbar. Diese werden später auch in Astro Bot zu finden sein und allesamt transferiert.

