Astro’s Playroom: Special Bot Update #3 ist da, so schaltet man ihn frei

Sony und Team Asobi haben das dritte Update für Astro’s Playroom veröffentlicht, mit dem sich neue Special Bots freischalten lassen.

Diese Mini-Updates sind eine Art Marketing und lassen die Spieler bis zum Release des neuen Astro Bot für PS5 insgesamt vier Special Bots finden, die an verschiedene PlayStation-Franchises angelehnt sind. Zwei der vier Spezial-Bots in Astro’s Playroom wurden bereits entdeckt.

Der erste ist Hunter aus Bloodborne, der im ersten Level des GPU Jungle im Renderwald zu finden ist. Der zweite Special-Bot ist Selene aus Returnal, die im Abschnitt Deep Dataspace des SSD Speedway auftaucht. Der dritte Bot, der heute veröffentlicht wurde, ist eine Hommage an Gran Turismo und kann in den Cooling Springs gefunden werden. Dazu sollten Spieler in der Nähe des Piers nachschauen und sich an der Palme am Strand orientieren. Wer diesen aufspürt, erhält zusätzlich die „Grand Tourist“-Trophäe, sobald sie den Bot retten.

Special Bot Nr. 3 in Astro’s Playroom

Vierter Special Bot zum Release von Astro Bot

Der vierte und letzte Special Bot folgt in rund einem Monat zum Release von Astro Bot und ist sehr wahrscheinlich an das neue Spiel angelehnt, das am 06. September erscheint. Darin begeben sich die Spieler gemeinsam mit Astro auf neue spannende Missionen, um die über die Galaxien verstreute Crew aus 300 Bots zu retten. Viele dieser Bots sind erneut Cameo-Charaktere, die aus der Geschichte von PlayStation bekannt sind. Insgesamt können mehr als 150 dieser besonderen Bots gesammelt werden, die alle über eigene, humorvolle Animationen verfügen, die Anspielungen auf die Franchises aufweisen, aus dem sie ursprünglich stammen.

In dieser Woche wurde außerdem Astro Bot: Limited Edition DualSense Wireless Controller angekündigt, der sich in wenigen Tagen vorbestellen lässt. Dieser ist das perfekte Accessoire, um das neue Astro Bot zu erleben, das mit seinem auffälligen Design ein Must-Have für PlayStation-Fans ist.