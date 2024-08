Titan Quest II: Erster Gameplay-Trailer zeigt epische Battles

Der zweite Teil, der von Grimlore Games entwickelt wird, baut auf den Stärken des Originals auf, während es die Spieler in eine erweiterte und tiefere mythologische Welt entführt. Die Spieler schlüpfen erneut in die Rolle eines Helden, der sich gegen die aufrührerische Göttin Nemesis und ihre Horden stellt. Hierzu besuchen sie spannende Umgebungen, inspiriert von der griechischen, ägyptischen und nordischen Mythologie, und stellen sich Herausforderungen, die sowohl Geschick als auch taktisches Denken erfordern. Mit neuen Fähigkeiten und Waffen setzt Titan Quest II auf Vielzahl von Spielstilen, um das Böse gemeinsam aufzuhalten.

