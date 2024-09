Concord: Geschätzte Verkaufszahlen sind katastrophal

Dass es um Sonys Live-Service-Shooter Concord derzeit nicht optimal steht, ist hinlänglich bekannt. Das Spiel schafft es nicht, eine ausreichende Spielerbasis aufzubauen und gilt inzwischen als größter Flop des Jahres im AAA-Bereich.

Erste Verkaufszahlen, die durch Analysten geschätzt wurden, unterstreichen die Misere, die davon ausgehen, dass von Concord bisher nur etwa 25.000 Einheiten weltweit verkauft wurden. Diese Schätzung stammt von Analyst Simon Carless, der in seinem gamediscover-Newsletter (via IGN) auf die niedrigen Verkaufszahlen hinweist. Demnach entfallen rund 10.000 dieser Verkäufe auf die Steam-Version, während etwa 15.000 Einheiten für die PS5 verkauft wurden.

Concord Spielerzahlen sind eine Katastrophe

Die schwachen Verkaufszahlen spiegeln sich auch in der Spieleraktivität wider. Laut Circana-Analyst Mat Piscatella, der den Player Engagement Tracker von Circana erstellt, belegte Concord am Montag, den 26. August 2024, Platz 147 in der Liste der täglich aktiven PS5-Spieler in den USA. Besonders besorgniserregend ist dabei die Tatsache, dass weniger als 0,2 % der aktiven PS5-Spieler am Montag überhaupt Concord spielten.

Mehrere Analysten sehen drei Hauptgründe für den enttäuschenden Marktstart von Concord: schwaches Marketing, ein hoher Preis und eine fehlende Differenzierung in einem bereits übersättigten Genre. Besonders die Marketingstrategie von Sony steht dabei in der Kritik. Analysten wie Mat Piscatella und Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis bemängeln, dass das Spiel vor seiner Veröffentlichung kaum Bekanntheit erlangte. Im Juli wussten demnach nur sehr wenige Spieler von der Existenz des Spiels und auch die Verkaufsförderung im Einzelhandel blieb minimal, was die Sichtbarkeit des Spiels weiter reduzierte. Ein weiteres Problem sei der hohe Preis von Concord gewesen, der in Kombination mit der schwachen Marktpräsenz viele potenzielle Käufer abgeschreckt habe.

Alles falsch gemacht?

Joost van Dreunen, ein Dozent an der NYU, unterstrich zusätzlich die Bedeutung von effektivem Marketing, insbesondere bei der Einführung einer neuen Marke wie Concord. Ohne eine bestehende Fangemeinde, die den Verkaufsstart hätte unterstützen können, wäre eine durchschlagende Werbekampagne entscheidend gewesen, um das Spiel auf dem Markt zu etablieren.

Sony hat bisher keine offiziellen Verkaufszahlen veröffentlicht und sich nicht zu den Schätzungen geäußert. Es bleibt abzuwarten, wie diese auf die schwache Performance reagieren wird und ob noch Maßnahmen ergriffen werden, um das Spiel auf dem Markt zu stabilisieren. Gelingt das nicht, wird Concord wohl kaum länger unterstützt, als bisher in der Roadmap angekündigt. Die naheliegendste Option wird entweder der Release bei PlayStation Plus oder die Free-2-Play Umstellung sein.