Die zweite eFootball x Captain Tsubasa Kollaboration ist gestartet – Ein Crossover der Superlative

Die ersten Belohnungen in der ersten Runde sind ebenfalls verlockend: Spieler können bis zu 100 eFootball-Coins, 1.000 eFootball-Punkte und 100.000 GP verdienen. Das Rennen um die eFootball Championship 2025 hat begonnen, und wer weiß, vielleicht sehen wir bald den nächsten Weltmeister in den digitalen Arenen von eFootball!

Die Zusammenarbeit geht jedoch weit über spannende Karten hinaus. Mit dem Start des Ingame-Qualifikationswettbewerbs für die eFootball Championship 2025 haben Spieler die Möglichkeit, sich für das weltweit größte eSport-Turnier zu qualifizieren. Im vergangenen Jahr nahmen unglaubliche 39,76 Millionen Spieler an den Qualifikationsrunden teil – ein wahres Spektakel, das nur darauf wartet, auch in diesem Jahr neue Talente zu entdecken.

